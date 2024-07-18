＜朝鮮日報＞欧州でフランス退けチェコの原発受注　２４兆ウォン規模

＜東亜日報＞国家情報院の情報活動　米国に徹底的に暴かれた

＜中央日報＞国家情報院のずさんな活動　米国で明らかになり波紋

＜ハンギョレ＞「羅卿ウォン、起訴取り下げを依頼」　韓東勲が暴露

＜京郷新聞＞海兵隊員殉職　ダム放流中に捜索…事故３時間後に閉じられた水門

＜毎日経済＞２４兆ウォン大当たり　チェコ原発受注…１５年ぶり快挙

＜韓国経済＞チェコ原発　２４兆ウォン大当たり…チームコリアが第２のバラカ神話
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