＜朝鮮日報＞欧州でフランス退けチェコの原発受注 ２４兆ウォン規模



＜東亜日報＞国家情報院の情報活動 米国に徹底的に暴かれた



＜中央日報＞国家情報院のずさんな活動 米国で明らかになり波紋



＜ハンギョレ＞「羅卿ウォン、起訴取り下げを依頼」 韓東勲が暴露



＜京郷新聞＞海兵隊員殉職 ダム放流中に捜索…事故３時間後に閉じられた水門



＜毎日経済＞２４兆ウォン大当たり チェコ原発受注…１５年ぶり快挙



＜韓国経済＞チェコ原発 ２４兆ウォン大当たり…チームコリアが第２のバラカ神話

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