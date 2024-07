香港アパレルブランドGRAPHENE-X(グラフェン エックス)は、2024年7月17日(水)より、GRAPHENE-X Japan公式サイトにて最新作『Layer-X Air』『Air Shorts』の予約販売を開始しました。

GRAPHENE-X『Layer-X Air』『Air Shorts』

香港アパレルブランドGRAPHENE-X(グラフェン エックス)は、2024年7月17日(水)より、GRAPHENE-X Japan公式サイトにて最新作『Layer-X Air』『Air Shorts』の予約販売を開始。

GRAPHENE-X 公式サイト:

https://graphene-xjapan.com/

先端技術がまず導入されるのは相応の性能が要求される専門領域というのが常ですが、GRAPHENE-Xはグラフェンを応用した革新的なファブリックを自ら開発し、それを一般アパレルに組み込み全く新しい製品を生み出し続けているイノベーティブなメーカーです。

今回の新製品にはグラフェンの持つ疎水性、抗菌性をもとに速乾性と快適性を追求したGRAPHDRY(TM)ファブリック、最小限の重量で耐久性を担保し爽快な涼感と優れた温度調節を提供するGRAPHAIR(TM)をそれぞれ搭載しています。

■Layer-X Air

本作は2021年に販売を開始したLayer-Xを2024年現在の最先端技術でアップデートを施した、シンプルなアイテムながらも数多くの特性を持ち合わせたハイパフォーマンスTシャツです。

通気性、吸湿発散性、抗菌性、伸縮性等は健在なうえ25%の軽量化に成功し、レーザーカットによる裁断とステッチレスの接合による一切の違和感を感じさせないデザインは皮膚の延長と感じるほどの着心地です。

また気候中立認証を取得しているGRAPHENE-Xはどの製品においても環境への配慮を欠かしません。

それはLayer-X Airも例外ではなく、PFCおよびPFAフリーの設計を行い環境負荷を低減しながらも高いパフォーマンスを実現することは、ファブリック工学の先駆者たるブランドの理念を体現しているといえます。

■Air Shorts

アパレルカテゴリを次々と再定義していくGRAPHENE-Xが次に手を伸ばしたのがトレーニングウェアたる本作です。

人生で必要な衣服の数を最小限にするという指針に違わず、日常での快適性とワークアウトにおける機能性の充実をグラフェン・ファブリックにより両立したハイスペックショーツとなります。

通常、高い耐久性や機能性を持つウェアは普段使いでは違和感が大きく、逆に高いスペックを求める場面では部屋着の性能は不十分なものとなりますが、重量に対する強度の高さをはじめとしたグラフェンの持つ種々の特性を利用することで快適性を損なわず高いパフォーマンスを得ることが出来、過酷環境向けの製品を数多く生み出してきたブランドだからこそワークアウトにおける必要十分な装備を取捨選択したミニマルなデザインを実現しています。

■製品概要

Layer-X Air

価格 : 一般販売価格 15,600円(税込)

一般予約販売価格 12,400円(税込) -20%OFF

カラー: ブラック、グレー

サイズ: XS〜2XL(ブラックL、XLは欠品)

素材 : GRAPHAIR(TM)、GRAPHDRY(TM)

URL :

Layer-X Air

Air Shorts

価格 : 一般販売価格 27,500円(税込)

予約販売価格 20,600円(税込) -25%OFF

カラー: ブラック

サイズ: XS〜2XL

素材 : GRAPHAIR(TM)

URL :

Air Shorts

■予約販売概要

期間:7月17日(水)〜8月中旬ごろまで(自社倉庫に入荷次第終了)

納期:8月中予定

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 革新的グラフェン統合素材のTシャツ&ショーツ!GRAPHENE-X『Layer-X Air』『Air Shorts』 appeared first on Dtimes.