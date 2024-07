手ブレ補正付き4K撮影ヘルメット取り付けドライブレコーダー！MAXWIN『BDVR-B002』

カー用品メーカーMAXWINは、4K高画質前後同時録画EIS手ブレ補正機能付きバイク用ドライブレコーダー『BDVR-B002』の販売中です。

MAXWIN『BDVR-B002』

本体重量 :約100g(SDカード、電源ケーブル除く)

本体サイズ :L113×W38×H38(mm)

記録媒体 :8GB〜128GB microSD

(U3以上、初回利用時に本機でフォーマット必要)

撮影素子 :1/2.8型 Sony IMX335 約500万画素 Starvics CMOS

レンズ画角 :約120°(対角)

F値 :F1.8

動画画質 前方1カメラ:4K(3840×2160P)@28fps+EIS

2K(2560×1440P)@59fps+EIS

2K(2560×1440P)@28fps+EIS

FHD(1920×1080P)@59fps+EIS

FHD(1920×1080P)@28fps+EIS

動画画質 前後2カメラ:2K(2560×1440P)@28fps+2K(2560×1440P)@28fps

FHD(1920×1080P)@59fps+FHD(1920×1080P)@59fps

FHD(1920×1080P)@28fps+FHD(1920×1080P)@28fps

Gセンサー :有

記録方式 :常時録画/緊急録画

(常時録画中のGセンサー衝撃検知映像保護)

録画ファイル構成 :2分/3分/5分

フレームレート :28コマ/秒、59コマ/秒

画像圧縮方式 :H.264

音声録音 :マイク音量ON/OFF切替え可能

映像ファイル形式 :.MP4/.TS

スマホ/タブレット端末再生方法:スマホアプリ「Viidure」

推奨PC再生ソフト :Windows Media Player/VLC Media Player

防塵・防水等級 :IP65

内蔵バッテリー容量 :2000mAh

バッテリー稼働時間 :約300分(4K @28fps+EIS)

約200分(2K @28fps+2K @28fps)

入力端子 :USBType-C

動作温度範囲 :-20℃ 〜 +80℃

保管温度範囲 :-20℃ 〜 +70℃

大容量バッテリー内蔵なので4K画質で約5時間連続撮影が可能。

高度なビデオEIS防振機能でブレの少ない綺麗な映像を実現。

前後同時録画であおり運転も安心のヘルメット装着型ドライブレコーダー。

【製品紹介】

◆4K+EIS(手ブレ防止)録画対応

前カメラはEIS防振機能でブレの少ない綺麗な映像を実現。

さらに鮮明な画質を誇る4K対応。

ドライブレコーダーとしてはもちろん、アクションカメラとしても使用できます。

◆前後同時2K録画対応

コンパクトサイズでヘルメット装着で前後同時録画を実現。

危険なあおり運転をされた場合でも、相手の車のナンバープレートを確実に読み取ります。

◆60fps対応!滑らかなで鮮明な撮影映像

自然でなめらかな映像を実現する60fps対応。

さらに夜間や曇天の撮影に強いSONY STARVIS IMX335を備えた120°広角レンズ、最高画質は前1カメラで4K(3840×2160)28fps。

前後2カメラで2K+2K(2560×1440)28fpsに達し、手ブレ補正EISと組み合わせることができます。

前1カメラと前後2カメラともに最大フレームレートは59fps。

◆スライドするだけワンタッチ!簡単に取り付け・取外し可能

簡単に取り付け/取外しできるスライド固定方式。

ヘルメット装着マウントやアクションカメラ用マウントがあり、取り付けの汎用性バツグン。

◆Wi-Fi対応。

専用スマートフォンアプリで映像チェック

Wi-Fi経由でお使いのスマートフォンなどで「撮影前のアングル確認」「本体設定」「録画映像確認」ができます。

また、撮った動画をスマートフォンに転送し、SNSへの投稿や友達や家族とシェアできます。

また、アプリ接続時に自動で日時設定を補正されるため、手動で設定を行う必要がありません。

◆最大約5時間使用可能!2000mAh リチウムイオン電池内蔵

高性能リチウム電池を内蔵し、前1カメラ4K画質で約5時間、前後2カメラ2K+2K画質で約4時間の録画が可能。

2A急速充電にも対応しています。

◆突然の雨も安心。

IP65相当の防塵・防水性能

IP65レベル相当の防塵・防水設計で悪天候でも撮影が可能です。

◆全国LED信号機に対応

本商品はフレームレートを調整して、日本全国のLED信号に対応しています。

LED信号機の灯火状態をしっかりと記録します。

◆長時間録画可能。

8GB〜128GBのSDカード対応

最大128GBまで容量microSDカード対応。

メモリーがいっぱいになると自動ループで録画。

◆音声記録可能

マイクは本体内蔵、無用な風切り音や騒音を最大限に拾わないように調整しています。

映像と合わせて音声も記録するので、状況確認が明確になります。

