ガツンとにんにくたまり醤油！イチビキ『ストレートいそのかづお札幌ブラック鍋スープ』

イチビキは、札幌すすきので行列のできる人気ラーメン店「いそのかづお」監修の鍋スープ『ストレートいそのかづお札幌ブラック鍋スープ』を新発売し、2024年8月20日(火)より全国へ出荷します。

イチビキ『ストレートいそのかづお札幌ブラック鍋スープ』

内容量 :720g

希望小売価格:428円(税抜)

賞味期間 :2年

発売日 :2024年8月20日(火)

販売期間 :秋冬シーズン

【商品開発者コメント】

最後まで飽きずに美味しく食べられるよう、店主と一緒にラードの分量を見極め、こってりしすぎないよう調整しました。

具材の中でも特に鍋には珍しい「きくらげ」がおすすめです。

存在感のある食感でスープとも相性抜群です。

【店主コメント】

イチオシはお酢、おろししょうが、ゆずこしょうを入れるアレンジ。

途中で入れるとスープがさっぱりに変化して、また違った味わいを楽しむことができます。

【商品特徴】

・札幌すすきので人気のラーメン店「いそのかづお」監修の札幌ブラック鍋スープです。

・たまり醤油の濃厚なコクが味わえる真っ黒なスープにガツンとにんにくをきかせました。

・〆はラーメンで楽しめます。

【いそのかづおとは】

・札幌すすきので根強い人気を誇るラーメン店です。

・メインメニューは、見た目が真っ黒の醤油ラーメン「札幌ブラック」です。

・営業時間は22:00〜翌6:00となっており、お酒を飲んだ後の〆に来店される方が多いラーメン店です。

・2022年から2023年の「食べログラーメンEAST百名店」に、2年連続して選出されています。

・名だたるラーメン店の本店が集中する激戦区の札幌すすきのにおいて、ラーメン・つけ麺の人気ランキングで1位(※)となっています。

(※)2024年5月1日時点 食べログより

