マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael(原題)』が、2025年に日本で公開されることが決定し、ファーストルック画像が解禁された。主演は、マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。併せて、監督のアントワーン・フークア、プロデューサーのグレアム・キング、日本での配給を手掛けるキノフィルムズの木下直哉からのコメントが到着した。史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソン。その半生をつづった、トニー賞を受賞した大ヒットミュージカル『MJ the Musical』は今年で3年目を迎え、ブロードウェイでもソールドアウトが続出するなか現在北米ツアー中。英・ロンドンのウェストエンドでも今年3月に開幕し、今年後半にはドイツのハンブルクで、2025年にはオーストラリアで上演される予定。

また、シルク・ドゥ・ソレイユがプロデュースするライブ・ステージ『Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour』と『Michael Jackson ONE』は、それぞれ歴代ツアー・ショーのトップ10とラスベガスのトップ・アトラクションとなっている。そして、日本でも興行収入50億円を超える大ヒットを記録し、全世界で高い興行収入を獲得したライブ・ドキュメンタリー映画『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』から16年、今なお世代を超えて支持され続けるキング・オブ・ポップの“ほんとうの物語”が2025年遂に映画になる。映画『Michael(原題)』は、聡明でありながら複雑なマイケルの人物像を誠実な視点で描き、観客の心を揺さぶる伝記映画。彼の栄光と悲劇を、人間的な側面から、公私にわたる葛藤、非難、そしてアーティストとして頂点にいた時でさえも24時間365日メディアに監視され続けたその生き様にいたるまで映し出す。さらに豪華映画制作陣が、マイケルの最も記憶に残る象徴的なパフォーマンスを再現。観客は、これまで明かされることのなかった、最も影響力のある先駆的なアーティストの内面を体験することになる。監督は、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークア。国内興収135億円の大ヒットを記録した映画『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けたアカデミー賞受賞のグレアム・キング/GKフィルムズが製作を務める。脚本は3度アカデミー賞ノミネートを果たしたジョン・ローガンが担当。そして主演には、マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンを抜てき。今回解禁されたファーストルック画像は、『デンジャラス・ワールド・ツアー』(1992〜93年)における「マン・イン・ザ・ミラー」のパフォーマンスを再現したもの。この愛すべき音楽映画のアイコンにふさわしいビジュアルとなっている。そのほか、アカデミー賞ノミネートのコールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアーらが主要な役どころで出演し、9歳のジュリアーノ・クルー・ヴァルディが幼いマイケルを演じる。グレアム・キングとマイケル・ジャクソン財団のジョン・ブランカとジョン・マクレインによって製作される本作は、先日無事にクランクアップを迎え、現在編集中。日本ではキノフィルムズの配給で2025年の全国公開を予定している。この度、日本での発表に併せて、アントワーン・フークア監督、プロデューサーのグレアム・キング、本作の国内配給を手掛けるキノフィルムズの木下直哉(木下グループ代表取締役社長兼グループCEO)のコメントが到着。フークア監督は「この映画を日本の皆さんにご覧いただける日が待ちきれません。マイケルの音楽とメッセージに対する日本の皆さんの愛は、大きく広がっていくでしょう」とメッセージ。グレアム・キングは「日本におけるマイケルのファンの熱意は常に圧倒的で、今でも私の好きなライブのひとつは、横浜で行われたBad World Tourです。マイケルの衝撃的なパフォーマンスと観客のエネルギーは、この映画において再現したい事のインスピレーションとなりました。キノフィルムズという素晴らしいパートナーを得て感激しています」とコメント。木下は「映画『Michael(原題)』の配給に携わる事が出来、大変名誉に思います。先日、フッテージ映像を拝見し、興奮が収まりませんでした。マイケルの人気は衰えることなく、彼の人生を描いたこの作品は、日本の観客に受け入れられると確信しております」と語っている。映画『Michael(原題)』は、2025年全国公開。