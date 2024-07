米大リーグ(MLB)・ドジャースの大谷翔平が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新し、17日に米テキサスのグローブライブ・フィールドで開催されたオールスターゲームの“思い出”となる写真を多数投稿した。大谷は「2番・DH」で先発出場し、第2打席で自身初となる“球宴本塁打”を放つなど活躍した。この日の投稿で「Thank you for such amazing memories」とつづり、本塁打後にダイヤモンドを1周する様子やブライス・ハーパーらスター選手と喜びを分かち合うショットを掲載。最後は妻・真美子さん、愛犬・デコピンとの“貴重3ショット”を添えた。この投稿を見た人からは「間違いなく私の中では大谷君がMVPです」「素晴らしい瞬間をありがとう!!」「デコピンカメラ目線ですね!可愛い」「デコピンちゃん来てたの〜」「3ショットキター」「最後に3人の家族写真載せてくださりありがとうございます なかなか見る事の出来ない貴重な写真」などとコメントが寄せられた。