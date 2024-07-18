　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の4万250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43627.32円　　ボリンジャーバンド3σ
42402.35円　　ボリンジャーバンド2σ
41315.00円　　一目均衡表・転換線
41222.00円　　5日移動平均
41177.37円　　ボリンジャーバンド1σ
40250.00円　　18日夜間取引終値
40205.00円　　一目均衡表・基準線
39952.40円　　25日移動平均
39104.00円　　75日移動平均
38735.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.43円　　ボリンジャーバンド-1σ
38590.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37502.45円　　ボリンジャーバンド2σ
36456.35円　　200日移動平均
36277.48円　　ボリンジャーバンド3σ
260.29円　　17日日経平均株価現物終値


株探ニュース