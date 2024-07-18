日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の4万250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43627.32円 ボリンジャーバンド3σ
42402.35円 ボリンジャーバンド2σ
41315.00円 一目均衡表・転換線
41222.00円 5日移動平均
41177.37円 ボリンジャーバンド1σ
40250.00円 18日夜間取引終値
40205.00円 一目均衡表・基準線
39952.40円 25日移動平均
39104.00円 75日移動平均
38735.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.43円 ボリンジャーバンド-1σ
38590.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37502.45円 ボリンジャーバンド2σ
36456.35円 200日移動平均
36277.48円 ボリンジャーバンド3σ
260.29円 17日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43627.32円 ボリンジャーバンド3σ
42402.35円 ボリンジャーバンド2σ
41315.00円 一目均衡表・転換線
41222.00円 5日移動平均
41177.37円 ボリンジャーバンド1σ
40250.00円 18日夜間取引終値
40205.00円 一目均衡表・基準線
39952.40円 25日移動平均
39104.00円 75日移動平均
38735.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38727.43円 ボリンジャーバンド-1σ
38590.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37502.45円 ボリンジャーバンド2σ
36456.35円 200日移動平均
36277.48円 ボリンジャーバンド3σ
260.29円 17日日経平均株価現物終値
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