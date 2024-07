うるおい成分スクワランたっぷり配合！ハーバー研究所『モイスチャーエッセンスリッチジェル』

ハーバー研究所は、うるおい成分スクワランをたっぷりと配合した保湿ジェル『モイスチャーエッセンスリッチジェル』を、2024年9月20日(金)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『モイスチャーエッセンスリッチジェル』

容量・価格:30g 3,080円(税込) (スパチュラ付き)

商品特長 :

◎うるおい成分スクワランを贅沢に配合。

さらに14種のアミノ酸カクテル*1、ツバキ花エキス*2を配合し、うるおいが持続。

外的刺激に負けない肌に導きます。

◎うるおいを高める和漢植物のムラサキ根エキス、アセンヤクエキス、チョウジエキスにより、乾燥をやわらげます。

◎濃厚なテクスチャーながら、肌にすばやくなじみます。

◎スキンプロテクト*4機能により、日中のチリ、ほこり、PM2.5などの外的刺激から肌を守ります。

◎ローズ、ラベンダー、レモングラスのほのかな香り。

使用方法:化粧水の後の保護として適量を顔全体になじませます。

※なくなり次第終了となります。

*1 タウリン、グルタミン酸、アルギニン、プロリン、リシンHCl、セリン、アラニン、フェニルアラニン、グリシン、イソロイシン、ロイシン、バリン、トレオニン、ヒスチジンHCl *2 保湿成分 *3 白金:製品の抗酸化剤 *4 様々な外的トラブルから肌を守ること

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

