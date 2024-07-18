ÌîÅÄ¸µÁíÍý¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÈÀ¯¸¢¸òÂå¡É¡ÖÀ¯¼£²þ³×¤ËÉ¬Í×¡×¡Ö¼«¸ø¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤ÏÏ¢·È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡7·î7Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì3°Ì¤ÇÂçÇÔ¡£ÌîÅÞ¤Ë¤Ï´íµ¡´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌîÅÄ¸µÁíÍý¤È¾®Âô°ìÏº»á¤Î´Ø·¸À
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤Ç¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîÅÞ¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ÌîÅÞÏ¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬ÁÈ¤ó¤À¾®Áªµó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬»Ù»ýÎ¨²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨ÁÈ¿¥É¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡£1ÂÐ1¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢·È¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°Ý¿·¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤Èº¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¤â¤Á¤í¤ó»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¤â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤Èº¸Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â»ëÌî¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Ï¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£´°Á´¤ËÀ¯ºö¶¦Æ®¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤Ï¡ÖÅÝ¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤Î¹½¿Þ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¢¤È¤â·ë¶É¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Þ¼«Ì±ÅÞ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÝ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤éÌîÅÞ¶¦Æ®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¤ÇÎ©·û¤Ç¼è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ËÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ËÈ¯¸À¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ºö¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£²æ¡¹¤ÏËÜµ¤¤ÇÀ¯¼£²þ³×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÌîÅÞ¶¦Æ®¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤È¤«Ìµ½þ²½¤È¤«°ìÃ×¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÃ×¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡Ë
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬¡Ö¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤«¤é³ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢ÌîÅÞÏ¢Î©¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç·àÅª¤ÊÆ°¤¤òºî¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë