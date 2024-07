これは間違いなくうまい！「たまごたっプリン」という名の名物プリンがすごかった

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

カラメルがきれいにかかったプリン

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は自家焙煎のコーヒー店に行ってきました。

教えてくれる人

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

自家焙煎のコーヒー専門店のプリン

路地にひっそりと佇むお店

四ツ谷駅と四谷三丁目駅のちょうど間、大通りから一本入った閑静な路地にあるのが「TORANOKO Roasted Coffee & Sweets」です。オレンジ色の温かな明かりとコーヒーのよい香りが漂うこちらは、自家焙煎のコーヒー屋さん。ぼくはトラノコさんと呼んでいます。

中に入ると温かみのあるウッド調の空間が広がっています

名物メニューは「たまごたっプリン」

「たまごたっプリン」(490円)

そんなトラノコさんの名物メニューはこの「たまごたっプリン」です。なんともチャーミングな名前です(笑)。

スプーンを滑らせてカラメルをなじませて食べます

三角形にカットされたプリンはケーキみたいで可愛く、カラメル部分は黒光りしていて驚くほどにつやっつや! 数あるプリンを食べてきましたが、こんなひかめくプリンはそうそうありません。スプーンを滑らせるとねっとりとしたカラメルがプリンの側面をたらり。なんて可愛らしいんでしょうか。

気になる「たまごたっプリン」のお味は?

とぅるっとした食感がおいしさを引き立てます

さて、気になるたまごたっプリンのお味ですが、とにかくむっちり! そして、とぅるっとした食感が特徴なんです。このとぅるっと感が、本当にクセになります。たまご感をしっかり感じることができて濃厚。ややねっとりとしたカラメルは、ほどよいほろ苦さで大人味。これはうまい!

スイーツは他にも!

バスクチーズケーキ(590円)

トラノコさんはプリンだけでなくケーキも人気! 今回はバスクチーズケーキもいただきました。

バスク地方の出身の方からもおいしいと言われた、とのこと

バスクチーズはほろっとしていて濃厚! 最近流行りの中央がとろっとするタイプではなく、どちらかというとベイクドに近い食感で、これぞチーズケーキといった王道の味わい。クリーミーなのにもったりとしておらず、パクパク食べられました♪

こだわりのコーヒーがとにかくおいしい!

トラノコさんは自家焙煎コーヒー店です。店には「FUJI ROYAL」のロースターがあります。生豆に直接火を当てて焙煎する直火式焙煎機で、高温で焙煎。そうすることで引き出されるしっかりとした香り、香ばしさを楽しむことができるんです!

店の奥にあるロースター

オーダーする際に悩んでいると「好みはありますか?」と聞いてくれます。好みを伝えるとコーヒー豆が入った瓶を持ってきてくれて、おすすめの豆の匂いをかがせてもらえます。そして選んだ豆を丁寧に抽出してくれます。なんとも粋なサービス!

丁寧に抽出されるコーヒー

一番人気はトラノコブレンド(610円)。中深煎りのブレンドでコクがあって味のバランスもよくてとにかくおいしい!

トラノコさんのスイーツの秘密に迫る

店主の越湖(えっこ)さんがスイーツに関して教えてくれました。

カウンター席もすてき

越湖さん「うちのスイーツは、コーヒーに合うように作っているんです」

プリン王子「そうだったんですね! 確かにプリンもコーヒーに合いますし、バスクチーズケーキもコーヒーと合わせて食べたらいいバランス感でした。なんでプリンを作ろうと思ったんですか?」

越湖さん「コーヒーにはプリンが合うよなと思って、奥さんに作ってもらったのがきっかけです」

プリン王子「え! 奥様が作られているんですか。お店は1人で営まれていると思っていたので驚きです。プリンのこだわりポイントを教えてください」

越湖さん「もともと奥さんがパティシエでお菓子づくりが得意でして。お願いしてできたのがこの『たまごたっプリン』でした。今でも本業の傍らで奥さんに作ってもらっています。プリンのこだわりポイントは表面のテリッと感です! 実は、プリンは毎回3ホール作っていて、それぞれカラメルを作る時の砂糖の分量や焦がしの度合いを変えているんです。それを混ぜ合わせたものを提供前にプリンの上からかけています」

カウンター越しにお話をしてくれる越湖さん

プリン王子「奥さんすごいですね。3種のカラメルをブレンドしていたのも驚きですが、カラメルは後からかけていたんですね!」

越湖さん「形にこだわってるね、とよく言葉をかけてもらうんですが、当時プリンの輸送を電車で行なっていて、ふつうのプリンだと形が崩れてしまうことがあって。そこでホール型プリンを採用したんです。そしたら、たまたま三角形のプリンが流行りだして、運がよかったですね(笑)」

プリン王子「そういう理由があったんですね。トラノコさんのプリンはとにかくつやっつやで反射するのが綺麗で、味もしっかりおいしくて好みです! ちなみにTORANOKO Roasted Coffee & Sweetsって名前のルーツはなんですか?」

越湖さん「大の阪神タイガースファンでして、名前にトラを入れました。 お店のいたるところにトラが隠れているんですよ。隠しきれていないかもですが(笑)」

気さくに話してくれる越湖さん

プリン王子「今、初めて知りました(笑)。 なぜ四谷でカフェをしようと思ったんですか?」

越湖さん「四谷はアクセスがよくて、神宮球場も近いしハマスタまでのアクセスもよくてここにしました(笑)」

プリン王子「筋金入りの阪神ファンですね!」

越湖さん「奥さんが阪神好きで一緒に見るようになってそこからどっぷり阪神ファンなんです」



にこやかに語る、越湖さんの表情がすてきでした。奥様と二人三脚で営まれているトラノコさんのおいしいスイーツとコーヒーを、みなさんもぜひ食べてみてくださいね!

<店舗情報>◆トラノコ住所 : 東京都新宿区三栄町6-14 寿ビル 1FTEL : 03-6670-5532

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

