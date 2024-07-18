日本vsフランス 試合記録
【国際親善試合(U-23)】(トゥーロン)
日本 1-1(前半1-0)フランス
<得点者>
[日]藤田譲瑠チマ(25分)
[フ]マイケル・オリーズ(47分)
<警告>
[日]山本理仁(40分)、高井幸大(66分)
[フ]カステッロ・ルケバ(32分)、クアディオ・コネ(78分)
├パリ五輪前ラストマッチは開催国フランスと痛み分け! 日本は藤田譲瑠チマの先制弾も後半失点…終盤の猛攻耐えきりドロー
└名選手並ぶフランスにドロー! パリ五輪前最終戦を終えた大岩監督「内容は二の次」「階段を一歩ずつ上っていきたい」
日本 1-1(前半1-0)フランス
<得点者>
[日]藤田譲瑠チマ(25分)
[フ]マイケル・オリーズ(47分)
<警告>
[日]山本理仁(40分)、高井幸大(66分)
[フ]カステッロ・ルケバ(32分)、クアディオ・コネ(78分)
├パリ五輪前ラストマッチは開催国フランスと痛み分け! 日本は藤田譲瑠チマの先制弾も後半失点…終盤の猛攻耐えきりドロー
└名選手並ぶフランスにドロー! パリ五輪前最終戦を終えた大岩監督「内容は二の次」「階段を一歩ずつ上っていきたい」