【国際親善試合(U-23)】(トゥーロン)

日本 1-1(前半1-0)フランス

<得点者>

[日]藤田譲瑠チマ(25分)

[フ]マイケル・オリーズ(47分)

<警告>

[日]山本理仁(40分)、高井幸大(66分)

[フ]カステッロ・ルケバ(32分)、クアディオ・コネ(78分)

パリ五輪前ラストマッチは開催国フランスと痛み分け! 日本は藤田譲瑠チマの先制弾も後半失点…終盤の猛攻耐えきりドロー

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