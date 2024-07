2016年度『R-1ぐらんぷり』の覇者にして、異能の芸人として混沌と爆笑を生み出すハリウッドザコシショウ。毎年恒例となった夏のミニ単独ライブツアーは過去最大キャパでの開催が決定。8月3日(土)東京・有楽町朝日ホールを皮切りに、福岡・名古屋・大阪・静岡の5都市7公演、激ヤバなネタが日本列島を駆け抜ける。そんな彼は今年、YouTubeチャンネル開設15周年、ソニー・ミュージックアーティスツ(SMA)所属20周年という節目を迎える。今の彼を語る上で欠かせない「YouTube」、「SMA」、この二つに対する姿勢と考えを伺ってみた。すると、浮かび上がってきたのはハリウッドザコシショウ流の強固な哲学と美学だった……(前後編の後編)。

【写真】過去最大キャパで単独公演を行うハリウッドザコシショウ【前編はこちら】ハリウッドザコシショウが15年間1日も休まずYouTube配信する理由「別に視聴者はいなくていい」ハリウッドザコシショウが所属するソニーミュージックアーティスツ(以下:SMA)が立ち上げたお笑い芸人プロジェクト「SMA NEET Project」が、今年冬で設立20周年を迎える。かつて、東京中の海千山千なインディーズ芸人を掬いあげた結果、ついた異名は「芸人の墓場」。その時代を経て、バイきんぐ、アキラ100%、錦鯉、そしてザコシショウと賞レースの勝者。そしてコウメ太夫、AMEMIYAといったテレビで爪痕を残す芸人を多数輩出してきた。現在もライブ界隈を見れば『M-1グランプリ2023』セミファイナリストとして特大の存在感を発揮したスタミナパンが躍動。さらにユース世代が軸となる「SMA HEET Project」から、やす子というニュースターが現れるなど、今や芸人事務所きっての華のある事務所へと成長、「芸人の墓場」という評価は遠い過去のものになった。黎明期から所属、20年の長きに渡りSMAの歴史を見てきたザコシショウとしては、今のベテラン・若手の活況についてどのような想いなのだろうか?「正直、始まったばかりの頃のSMAは、僕のような事務所を辞めた連中を全部拾い上げていって、“器のデカさ”ぐらいしか武器がなかった。しかも、どんな芸人がいるか運みたいなところが強いし吉本のように学校もあるわけではないから、芽が出るにはだいぶ時間がかかった。今はそんなこともなくなり、それなりに入るのは大変で。しかも、やす子という活躍する若い子が出てきて、活気づくのはいいことです」思わず目を細める。しかし、一方では今の活況に釘も刺す。「若手の中に、『やす子の次は僕だろうなあ』と、勝手にその後に続けると思っているヤツがいたら、その時点でその先は絶対にあり得ません。バイきんぐ、錦鯉、僕も本当にお笑いが好きで、なのに本当にどこに行ってもダメで、一度は『もう辞めよう』と思った連中。そんなヤツらが必死になって自分を耕して、耕して、やっと小さな花が咲いた。そういうレベルの世界なんです。なんでね、数年で簡単に売れると思うなよ、やす子のような特殊なタイプを当たり前と思うなよって言いたいです。またSMAが胡坐をかいて、『第二のやす子』が自然に出てくればいいなあ、と思っていりゃ大間違い。原石がそこら中に転がっているか⁉って話ですから」や団が『キングオブコント』2年連続ファイナリスト、ロビンフットが『THE SECOND』のセミファイナル進出で盛り上がりを生み出すなど、SMAはベテランも活況が続いている。そのSMAのベテラン芸人たちの中で一大勢力として存在感を示しているのが、ザコシショウを軸とした集団、「ハリウッド軍団」だ。構成員は、バイきんぐ、錦鯉を筆頭に、今や競馬でお馴染みのキャプテン渡辺、『水曜日のダウンタウン』企画「スベリ-1グランプリ」で存在感を示したジャック豆山、KOCファイナリストのだーりんず……etcと、濃厚な面々が揃っている。メディア出演は適わず日の目を浴びずとも、劇場を軸に活動し地肩のある「ハリウッド軍団」の仲間たちをザコシショウは、YouTubeチャンネルへの出演、単独ライブのサポート起用、自らのラジオ番組に呼ぶなど長年に渡りフックアップし続けている。長きに渡り共に戦う彼らに対する思いは?と、問うと真剣な答えが返ってきた。「2000年に吉本を辞めてナベプロに移籍して、そこでもダメでコンビを解散。1人になり、一度はお笑いを辞めて漫画家を目指すも、それも全然ダメ。もう一度芸人を始めるために、しがみついたのがSMAでした。当時の僕は芸歴だけ重ねて、正直一緒に入ってきた芸人たちは近寄りがたかったと思うんです。そんなとき、『G★MENSのザコシショウさんですよね?好きだったんです』と、僕を慕って色々な連中が集まってきてくれて。それが自然にハリウッド軍団として形成されていったんです。そういう後輩がいなきゃ僕はずっと孤立していたと思うんです。芸人ってね、どう考えても一人じゃ売れることはできないもので。全然売れていないとき、慕ってくれたヤツらと和気あいあいしながら色々な面白い企画を考えたり動画を撮ることで、僕は救われてきた。自分が携わる何かに度々呼んでいるのは、それへの恩返しじゃないけれど、“ギリ食えないところぐらい”までは押し上げてやろうという気持ちがあるからなんです」第一次UWF終焉後、新日本プロレスと合流し苦労する中、藤波辰巳との一戦を通じて、「無人島だと思ったら仲間がいた」と再確認した前田日明の姿が重なる。孤高の人は、孤独ではなくなったのだ。ただ、その仲間をあくまでも“食えるところまで押し上げる”わけではないところが実にザコシショウらしい。「そうですよ、少しは押し上げるから、そこから先は自分で頑張れよ!って話ですから(笑)」向けられる目は決して同じ事務所のみではない。「こいつら、いつ売れるんだ?の両巨頭」(ハリウッドザコシショウ談)として、共に地下お笑い界に君臨していた永野、元SMA所属の現・にゃんこ☆スターのスーパー3助……と、地下で辛酸をなめ続けてきた面々もだ。最近では本年度の『R-1グランプリ』覇者・街裏ぴんくも、積極的にラジオ番組に呼び、またSNS上にて度を超したしつこい“絡み”を通じて応援し続けてきた。「街裏は、芸能界で生きていくためのことが全部できる器用なヤツなのに、ボケにボケを積み重ねていく芸風で。その芸風だけをテレビで求められると、中々本人にとって歯痒い結果になりがちで。アイツには色々ガツンとツッコむとウケるんです。どうにかしてそっちの方に持って行ってあげたいというか、『こうしてやればええねん』という一つの形を見せられればええなあとは思って色々やっちゃいます」そうした眼差しもザコシショウの人柄……と告げると、すぐさま「いやいや」と返された。「僕がいつも絡んでいる連中が売れてくれた方が、どんどん僕も仕事がやりやすくなる。それだけです。ただ、(売れていない)ハリウッド軍団の今後は……難しいですね(笑)。まあ、そんなにすぐ売れなくていいと思うんです。引き合いに出すには失礼ですが、たけし軍団さんのように地道に活躍して、それぞれで花が開けばいいんです。とは言っても、『賞レースに出なくていいよ』という甘いことは言いません。むしろ、ムリして賞レースにガンガン出ろよ!ってケツを叩かないと。みんなオッサンやから前に進まなきゃ終わり、まだまだ頑張れると思っているから俺はケツを叩けるんです」ザコシショウが叱咤激励を口角泡たっぷり交えながら飛ばし続ける限り、SMAの先に待つ未来は明るいだろう……。▽「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON(15) おまえいったなー↑ツアー」『炒飯ザコシの劇場版チンボン50』 東京公演(1)日程 8月3日(土)会場 東京・有楽町朝日ホール『巻込ザコシの劇場版効くぅ〜!?』 東京公演(2)日程 8月4日(日)会場 東京・有楽町朝日ホール『行杉ザコシの劇場版おまえらいってへんな!おれはいったんやで!といってへんのにいえてしまえるひと』 福岡公演日程 8月12日(月・祝)会場 福岡・電気ビルみらいホール『音鳩ザコシの劇場版珍棒が臭いのはテレビの前のあなたたちです』 愛知公演日程 8月24日(土)会場 愛知・今池ガスホール『裏切ザコシの劇場版クイズ!ギョクをガツン!』 大阪公演日程 8月25日(日)会場 大阪・ドーンセンターホール『赤珍ザコシの劇場版 SAY YOU NO マッカチン!?』 静岡公演日程 8月30日(金)会場 静岡・静岡市清水文化会館マリナート小ホール『完結ザコシの劇場版ロッテルダムザコシショウメガハードミックス』 東京公演ツアーファイナル日程 9月14日(土)会場 東京・イイノホール▽追加イベント情報『提供ハリウッドザコシショウ上映会』日程 8月12日(月・祝)会場 福岡・電気ビルみらいホール『珍凹ザコシの糞ゲーム玉国』日程 8月24日(土)会場 愛知・今池ガスホール『ザコシの動画でポン!(YouTube)公開収録』日程 9月14日(土)会場 東京・イイノホール※公演情報詳細は、公式HP(https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/382?ima=0000#/news/0)でご確認を。