2016年度『R-1ぐらんぷり』の覇者にして、異能の芸人として混沌と爆笑を生み出すハリウッドザコシショウ。毎年恒例となった夏のミニ単独ライブツアーは過去最大キャパでの開催が決定。8月3日(土)東京・有楽町朝日ホールを皮切りに、福岡・名古屋・大阪・静岡の5都市7公演、激ヤバなネタが日本列島を駆け抜ける。そんな彼は今年、YouTubeチャンネル開設15周年、ソニー・ミュージックアーティスツ(SMA)所属20周年という節目を迎える。今の彼を語る上で欠かせない「YouTube」、「SMA」、この二つに対する姿勢と考えを伺ってみた。すると、浮かび上がってきたのはハリウッドザコシショウ流の強固な哲学と美学だった……(前後編の前編)。

【写真】過去最大キャパで単独公演を行うハリウッドザコシショウベテランから若手に至るまで、テレビ番組とは異なる(=できなくなった)切り口や表現方法を駆使した企画で、普段から熱心に追っている層以外の数多まで巻き込む……まさに芸人にとって、もう一つの“舞台”となったYouTube。そうした芸人YouTubeチャンネルの嚆矢とも言えるのがハリウッドザコシショウであるのはご存じだろうか?彼のチャンネル「ザコシの動画でポン!」の開設・投稿開始はなんと2009年9月。あの日本が誇るYouTubeスター・HIKAKINより2年早い。今年で開設から15周年。しかもこの15年、一日に必ず一動画アップするスタンスを貫き通している。これは世界的にも珍しいだろう。そう告げると当の本人は「へえ、そうなんですか」と、驚くほど素っ気ない。「僕、YouTubeをメインに活動しているわけではないから、あまり何年やったとか、何がバズったとか、特に強く意識したことがないんです。なんなら、別に視聴者はいなくていいですし、再生回数が一桁でもぜんぜん気にしません」バズ、再生回数を増やすことに躍起になる人たちとは真逆の姿勢。これぞ孤高の芸人たる所以か。「そんな大したもんじゃありませんよ。僕にとってのYouTube動画の全ては、僕が頭で考えた『こんなことやりたいな』を具現化しただけのもの。あと、単独ライブの幕間で流す動画の実験であったり、冠番組を作ったときに、『こんな企画をやりたいな』というものを一度形にする“練習場”。だって、頭の中にあるだけなら、それがどんな中身のコーナーで、どんな展開になるか?全く見えてこないんです。所詮は頭の中で思いついただけのことなので、自分では成立していると思ったものが案外形にしたら成立していないことが多い。その考えを形にして『これはどう?』と、周りに確認してもらうための動画なので、出来映えも僕さえ納得できれば大丈夫なんです」なるほど、我々はYouTube動画を通じてザコシショウの脳内を直接覗いているというのだ。ゆえに自分の想像を超える数々の内容を見た視聴者からは辛辣なコメントが届く。そうした声をザコシショウは意に介さない。「今も昔も『つまんねえ』とか『手抜いてんじゃねえよ!』、『心の底から面白くない』と文句を言う人、多いですよ(笑)。僕からすれば、『じゃあ、見なくてええわ』、それで終わり」今やテレビの視聴率問題も叫ばれ、ネタ番組も減少の中、なんとかYouTubeに活路を見出そうと躍起になっている芸人からすれば、彼の気ままなスタンスはうらやましく映るだろう。ミリオンを飛ばす芸人もいる中、中々に登録者・視聴回数も伸びずに喘ぐ芸人もいる。そうした悩める芸人たちを、ザコシショウは一刀両断する。「理由は簡単、売れてないからです。だって、僕が売れてないときは登録者が全然いませんでしたから。衰退したとかどうとか言いますけど、やっぱり今でもテレビの力は大きいので、売れたらガッ!と行きますよ。YouTubeで一山当ててやろうというイヤラシイ気持ちではなく、ちゃんと芸人として当たるという正規ルートを踏んで、YouTubeは趣味程度でとどめておくのが絶対に健康的だと思います」一日一度必ず更新すると誓ったのは、彼の妻からの何気ない一言だった。「動画配信を始める少し前、毎月呼んでもらえていた『あらびき団』(TBS)の出番が、番組の意向でガッツリ減り、2ヶ月に1回ほどのペースになったんです。ヒマになるしライブに出てもいまいちウケず上手くかない毎日。どうしたもんか?と考えていたら、たまたま事務所のマネージャーから、型落ちのデジカメを1万円で買わないかと言われて。写真に興味ないけどとりあえず買ったんです。よく見てみると、動画撮影機能がある。当時、僕がやっているブログには動画投稿ができるシステムがあって。松本人志さんの『一人ごっつ』(フジテレビ)が好きなので、このデジカメで撮った動画を、一日に一本ブログに載せたら面白いんじゃないか?と考えて。それを奥さんに相談したら、『絶対に三日坊主で終わるから』と言われたんです。その言葉にムカッときて『じゃあ30日休まず更新出来たら何か買ってくれ』と言い放ったのが、全ての始まりです」これまでの人生で芸人以外のことは、長続きしたためしがなかった。それでもご褒美の効果なのか、引けないところに身を置いたからか、動画投稿は見事一か月休まず更新。ご褒美には時計をもらった。気づけばご褒美など関係なく、一日一度の更新が体に染みついた。それがザコシショウのプロ意識に火をともしたという。「全然結果も出ずに試行錯誤の中、毎日YouTube に動画一つ上げることが糧になったし、この仕事を続けていく使命感にも繋がりました」動画投稿により培われた弛まぬ努力と継続力、企画力が、『R-1ぐらんぷり』優勝を手繰り寄せた大きな要因の一つなのは間違いないだろう。毎日更新だけでもザコシショウの生真面目さは伝わってくるが、驚くことなかれ、なんと撮影・編集も全て本人が手掛けているのだ……当然、15年間休まず。辛酸を舐めていた10年ほど前ならまだしも、多忙を極める今もなお一人で全てをこなすのは余程だ。今ならば制作・編集は外部に任せることも可能なはずだが……。「例えどれだけ仲が良く、どれだけ俺のことを把握してくれているディレクターでも、僕の考えることへの理解は、最高でも95%なんです。100%自分の考えをダイレクトに落とし込むには、全て自分でやるしかないんです」職人気質と言うべきか、頑固一徹と言うべきか。スタンスにハリウッドザコシショウの芯が見えてくる。この先もハリウッドザコシショウの脳内を覗く機能として、動画更新は永遠に続いていくだろう。「とある動画で炎上したんです。僕は好きな人だったから、あの世に出た動画を面白くできたらいいかなと思ってやったことで、思い切り足を掬われた。悪気なくやったのに。その時ばかりは、『これっきりで止めよう』と思いました。ただ、完全に止めると、僕の芸の糧が少なくなっちゃう。もう、何があってもやるしかないなって思いました」【後編はこちら】ハリウッドザコシショウから見るSMA若手芸人「簡単に売れると思うなよ、バイきんぐも錦鯉も必死で自分を耕した」▽「ハリウッドザコシショウのミニ単独ライブシリーズSEASON(15) おまえいったなー↑ツアー」『炒飯ザコシの劇場版チンボン50』 東京公演(1)日程 8月3日(土)会場 東京・有楽町朝日ホール『巻込ザコシの劇場版効くぅ〜!?』 東京公演(2)日程 8月4日(日)会場 東京・有楽町朝日ホール『行杉ザコシの劇場版おまえらいってへんな!おれはいったんやで!といってへんのにいえてしまえるひと』 福岡公演日程 8月12日(月・祝)会場 福岡・電気ビルみらいホール『音鳩ザコシの劇場版珍棒が臭いのはテレビの前のあなたたちです』 愛知公演日程 8月24日(土)会場 愛知・今池ガスホール『裏切ザコシの劇場版クイズ!ギョクをガツン!』 大阪公演日程 8月25日(日)会場 大阪・ドーンセンターホール『赤珍ザコシの劇場版 SAY YOU NO マッカチン!?』 静岡公演日程 8月30日(金)会場 静岡・静岡市清水文化会館マリナート小ホール『完結ザコシの劇場版ロッテルダムザコシショウメガハードミックス』 東京公演ツアーファイナル日程 9月14日(土)会場 東京・イイノホール▽追加イベント情報『提供ハリウッドザコシショウ上映会』日程 8月12日(月・祝)会場 福岡・電気ビルみらいホール『珍凹ザコシの糞ゲーム玉国』日程 8月24日(土)会場 愛知・今池ガスホール『ザコシの動画でポン!(YouTube)公開収録』日程 9月14日(土)会場 東京・イイノホール※公演情報詳細は、公式HP(https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/382?ima=0000#/news/0)でご確認を。