サッカー第104回天皇杯。延期となっていた3回戦1試合が17日行われ、J2のレノファ山口FCが新潟代表のJAPANサッカーカレッジに3−0で快勝。これでベスト16がそろいました。

今月12日に4回戦以降の組み合わせ抽選を実施。山口はJ1のサガン鳥栖と対戦することとなります。

今大会は、すでに前回チャンピオンの川崎フロンターレは3回戦で敗退。J1首位を走るFC町田ゼルビアも姿を消しています。

4回戦では、昨季のJ1王者のヴィッセル神戸が、前回準優勝の柏レイソルと対戦。川崎を破ったJ2の大分トリニータはJ1の京都サンガF.C.と顔を合わせます。

ベスト16にはJ1のチームが10チーム、J2のチームが6チーム勝ち上がっています。

【今後の日程】

▽4回戦 8月21日(水)

V・ファーレン長崎 vs 横浜F・マリノス

サガン鳥栖 vs レノファ山口

サンフレッチェ広島 vs 愛媛FC

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ

ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ

柏レイソル vs ヴィッセル神戸

京都サンガF.C. vs 大分トリニータ

ジェフユナイテッド千葉 vs 北海道コンサドーレ札幌

▽準々決勝以降の日程準々決勝 9月18日(水)準決勝 10月27日(日)決勝 11月23日(土)