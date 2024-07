テレビ界最高峰の賞といわれるエミー賞。現地時間7月17日(水)に今年のノミネーションが発表された。ドラマ部門で最多ノミネートを果たしたのは真田広之が主演と制作を務めた「将軍 SHŌGUN」。25のノミネーションを獲得した。コメディ部門では「一流シェフのファミリーレストラン」が23ノミネーションを記録。これはコメディ部門において1回の授賞式で1作品が獲得したノミネーション数としてはエミー賞史上最多になる。

ドラマ部門の主演女優と主演男優には「将軍 SHŌGUN」からアンナ・サワイと真田広之がエントリー。助演男優賞にも同作から浅野忠信と平岳大がノミネートされている。主演女優には「ザ・モーニングショー」のジェニファー・アニストンとリース・ウィザースプーン、主演男優賞にはゲイリー・オールドマンにイドリス・エルバと強敵の名前が並んでいる。

またコメディ部門の主演女優賞&助演女優賞には「マーダーズ・イン・ビルディング」のセレーナ・ゴメスとメリル・ストリープが揃ってエントリー。リミテッドシリーズの部門の主演女優にはジョディ・フォスター、ブリー・ラーソン、ナオミ・ワッツと映画でもお馴染みの実力派の名前が並ぶ。

授賞式が行われるのは現地時間9月15日(日)。ロサンゼルスのピーコックシアターで開催される。今年は誰が栄冠を手にするのか、楽しみにしたい。

主要部門のノミネートは以下の通り。

【ドラマの部】

作品賞

「ザ・クラウン」「フォールアウト」「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」「ザ・モーニングショー」「Mr. & mrs. スミス」「将軍 SHŌGUN」「窓際のスパイ」「三体」

主演女優賞

アンナ・サワイ(「将軍 SHŌGUN」)キャリー・クーン(「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」)イメルダ・スタウントン(「ザ・クラウン」)ジェニファー・アニストン(「ザ・モーニングショー」)マヤ・アースキン(「Mr. & mrs. スミス」)リース・ウィザースプーン(「ザ・モーニングショー」)

主演男優賞

真田広之(「将軍 SHŌGUN」)ドミニク・ウェスト(「ザ・クラウン」)ドナルド・グローヴァー(「Mr. & mrs. スミス」)ゲイリー・オールドマン(「窓際のスパイ」)イドリス・エルバ(「ハイジャック」)ウォルトン・ゴギンズ(「フォールアウト」)

助演女優賞

クリスティーン・バランスキー(「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」)ニコール・ベハーリー(「ザ・モーニングショー」)エリザベス・デビッキ(「ザ・クラウン」)グレタ・リー(「ザ・モーニングショー」)レスリー・マンヴィル(「ザ・クラウン」)カレン・ピットマン(「ザ・モーニングショー」)ホランド・テイラー(「ザ・モーニングショー」)

助演男優賞

浅野忠信(「将軍 SHŌGUN」)平岳大(「将軍 SHŌGUN」)ビリー・クラダップ(「ザ・モーニングショー」)マーク・デュプラス(「ザ・モーニングショー」)ジョン・ハム(「ザ・モーニングショー」)ジャック・ロウデン(「窓際のスパイ」)ジョナサン・プライス(「ザ・クラウン」)

【コメディの部】

作品賞

「アボット エレメンタリー」「一流シェフのファミリーレストラン」「ラリーのミッドライフ★クライシス」「Hacks(原題)」「マーダーズ・イン・ビルディング」「パーム・ロワイヤル」「レザベーション・ドッグス」「What We Do in the Shadows(原題)」

主演女優賞

キンタ・ブランソン(「アボット エレメンタリー」)アヨ・エデビリ(「一流シェフのファミリーレストラン」)セレーナ・ゴメス(「マーダーズ・イン・ビルディング」)マーヤ・ルドルフ(「マネー 〜彼女が手に入れたもの〜」)ジーン・スマート(「Hacks(原題)」クリステン・ウィグ(「パーム・ロワイヤル」)

主演男優賞

マット・ベリー(「What We Do in the Shadows(原題)」)ラリー・デヴィッド(「ラリーのミッドライフ★クライシス」)スティーブ・マーティン(「マーダーズ・イン・ビルディング」)マーティン・ショート(「マーダーズ・イン・ビルディング」)ジェレミー・アレン・ホワイト(「一流シェフのファミリーレストラン」)ディファラオ・ウン=ア=タイ(「レザベーション・ドッグス」)

助演女優賞

キャロル・バーネット(「パーム・ロワイヤル」)ライザ・コロン=ザヤス(「一流シェフのファミリーレストラン」)ハンナ・エインビンデル(「Hacks(原題)」ジャネル・ジェームズ(「アボット エレメンタリー」)シェリル・リー・ラルフ(「アボット エレメンタリー」)メリル・ストリープ(「マーダーズ・イン・ビルディング」)

助演男優賞

ライオネル・ボイス(「一流シェフのファミリーレストラン」)ポール・W・ダウンズ(「Hacks(原題)」エボン・モス=バクラック(「一流シェフのファミリーレストラン」)ポール・ラッド(「マーダーズ・イン・ビルディング」)タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ(「アボット エレメンタリー」)ボウエン・ヤン(「サタデー・ナイト・ライブ」)

【リミテッドシリーズの部】

作品賞

「私のトナカイちゃん」「FARGO/ファーゴ」「レッスン in ケミストリー」「リプリー」「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

主演女優賞

ジョディ・フォスター(「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」)ブリー・ラーソン(「レッスン in ケミストリー」)ジュノー・テンプル(「FARGO/ファーゴ」)ソフィア・ベルガラ(「グリセルダ」)ナオミ・ワッツ(「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」)

主演男優賞

マット・ボマー(「フェロー・トラベラーズ」)リチャード・ガッド(「私のトナカイちゃん」)ジョン・ハム(「FARGO/ファーゴ」)トム・ホランダー(「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」)アンドリュー・スコット(「リプリー」)

助演女優賞

ダコタ・ファニング(「リプリー」)リリー・グラッドストーン(「アンダー・ザ・ブリッジ」)ジェシカ・ガニング(「私のトナカイちゃん」)アジャ・ナオミ・キング(「レッスン in ケミストリー」)ダイアン・レイン(「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」)ナヴァ・マウ(「私のトナカイちゃん」)カーリー・レイス(「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」)

助演男優賞

ジョナサン・ベイリー(「フェロー・トラベラーズ」)ロバート・ダウニー・ジュニア(「The Sympathizer(原題)」)トム・グッドマン=ヒル(「私のトナカイちゃん」)ジョン・ホークス(「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」)ラモーネ・モリス(「FARGO/ファーゴ」)ルイス・プルマン(「レッスン in ケミストリー」)