¤¤¤Ä¤«¼óÁê¤Ë!?ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¡ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿È¾À¸¡¢·ëº§´Ñ¡¡¼Â¤Ï¸µ¹ÅçÅê¼ê¤È¥¨¥ô¥¡¡¦¥¢¥¹¥«¹¥¤
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÂç·òÆ®¤·¡¢°ìÌö¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¡£³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤Ê»Ô¤Î»ÔÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¼óÅÔ¤ÎÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿°Û¿§¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀïÎ¬¤Ï¼ã¼Ô¤ËÂç¥¦¥±¡£¤½¤Î¸ÀÆ°¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¡£¡¡¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦µÆÃÏ¡¡°ì¡¢¾®ÅÄÀÚ¡¡ÍÕ·î¡Ë
¡¡¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ò¶¡¡©
¡¡¡Ö2¤Ä¾å¤Ë·»¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¼¡ÃË¡£ÂÎÁàÉþ¤È¤«¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢²¿¤â¤«¤â2ÈÖ¼ê¤Î¤ª¤Þ¤±Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½²¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·»¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¾®1¤Î·»¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò³Ð¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢2ºÐ²¼¤ÎËÍ¤â³Ð¤¨¤ë¡£·»¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¨¤¯Áá¤¯³Ð¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤Ï2ºÐÀè¼è¤ê¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½³ØÀ¸»þÂå¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬½Ð¤¿»þÂå¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÁ´À¹´ü¡£¤Ç¤â²È¤¬ÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¸Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï¡©
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹õÅÄÇî¼ùÁª¼ê¡£µåÃÄ»ö¾ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¹õÅÄ¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÈà¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥×¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤¿¡£ÃËµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÅÔÃÎ»öÁª¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤ÈÁÚÎ®¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼¡£¾¡¤Áµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£¾ï¤Ë¾¡¤Áµ¤¤À¤±¤É¡¢¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Ï¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡£½÷¤Î»Ò¤â¡¢¥¢¥¹¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¸µµ¤¤¤¤¤»Ò¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¿Í¤ò°¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£·ëº§¤â¡¢ÊÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ÎÍ¶ÏÇ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÍß¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¡½»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãóºß¡£¤½¤Î¸å°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ï°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÂç³Ø¤Ç¤Ï·ÐºÑ¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ²Ô¤²¤ë¶âÍ»¤Ø¡£3Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ¹¤ÏËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º»ÔÄ¹Áª¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½¡½¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¹õÅÄÅê¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¤½¤¦¤«¡¢¹õÅÄÅê¼ê¤â¤³¤ó¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹Åç¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Î±¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£³èÌö¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢¹Åç¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢»÷¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½»ÔÄ¹»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ë¤Î¤ÏµÄ²ñ¡×
¡¡¡½¡½¤½¤³¤«¤éÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ç¯¸å¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ï½ÐÇÏ¤¹¤ë¡©
¡¡¡Öº£¤«¤éÌÀ¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Î©¸õÊä¤·¤¿¤éÅöÁª¤¹¤ë³Î¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¡¢¾®ÃÓ¡ÊÉ´¹ç»Ò¡ËÃÎ»ö¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤ÏÂçËÜÌ¿¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¤ÎÇò»æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÎÏ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£Îã¤¨¤Ð½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÁ´Éô°ìÁÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÀÐ´Ý¡¡¿Æó¡Ê¤¤¤·¤Þ¤ë¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©µÈÅÄÄ®¡Ê¸½°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î41ºÐ¡£µþÂç·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2006Ç¯¤Ë»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£½éÂå¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ãóºß¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ9¥«¹ñ¤òÃ´Åö¡£20Ç¯¤ËÂà¿¦¡£Æ±Ç¯¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·½éÅöÁª¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ÏÌÒ»Ò¤Î¡Ö¼«¤é¾Ê¤ß¤Æ¤Ê¤ª¤¯¤ó¤Ð¡¢ÀéËü¿Í¤È¤¤¤¨¤É¤â¸ã¡Ê¤ï¤ì¡Ë±ý¡Ê¤æ¡Ë¤«¤ó¡×¡Ê¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È³Î¿®¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤·¤Æ¤â¿Ê¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡£