ÊÆµå±ãÂçÃ«¤Î³èÌö¤ËÉé¤±¤ó!µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¤¬ÆüËÜ¤Îµå±ãÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡Ý3ºå¿À¡Ê2024Ç¯7·î17Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ûµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¤â²÷µó¤Î°ìÈ¯¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¡£ºòÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÆ°²è¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡£À¨¤«¤Ã¤¿¡£³Ê¹¥¤¨¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Îµå±ã½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥¨¥¢¤Î²¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿DeNA¡¦ËÒ¤ÎµðÂç¤Ê´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤Î¤â¤ªÌóÂ«¡£²¬ËÜÏÂ¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¿¿²Æ¤Îº×Åµ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë