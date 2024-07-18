¡ÚÃæµþµÇ°¡Û¥¨¥¹¥³¡¼¥é¡¡Ç÷ÎÏ¤ÎÅÐºä¡ª¾®ÁÒÀéÈ¬3Àï3¾¡¡¢¿Ø±Ä¡Ö½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×
¡¡½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¨¥¹¥³¡¼¥é¤ÏÃæÆâÅÄ»Õ¤¬¼«¤é¼ê¹Ë¤ò¼è¤ê¡¢ºäÏ©¤ÇÃ±ÁöÄÉ¤¤¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ÇÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤¤ÈÅÐºä¡£4F53ÉÃ4¡Á1F12ÉÃ3¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¹ï¤ó¤À¡£Ê¡±Ê½õ¼ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÄ´À°¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÐÍè¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´üµÙÍÜÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿3ÁöÁ°¤«¤é3¡¢7¡¢9Ãå¡£Á°Áö¤ÎÊÆ»ÒS¤ÏÆ»Ãæ10ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¿¤ÓÀÚ¤ì¤º¡£¡Ö¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤ÇÅ¸³«¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤Ê¤ê¤ÎµÓ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒ¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ï3Àï3¾¡¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â21Ç¯7·î3Æü¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¤ÇµÏ¿¤·¤¿1Ê¬43ÉÃ8¤ÏÆ±ÉñÂæ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£Á´»Ð¥µ¥é¥¥¢¤Ï20Ç¯ÉÜÃæÌÆÇÏS¡¢È¾·»¥µ¥ê¥ª¥¹¤Ï19Ç¯Ä«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¤¿¡£ÎÉ·ì¤¬ÆÀ°Õ¤Î¾®ÁÒ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£