¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÂëÌÚ¿®¸ç¤¬£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ØÇØ¿å¤Î¿Ø¡¡ÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤ÎÌÁÍ§ÂÐ·è¤Ç¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Âçºå¤Ç³«Ëë¡Ë½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤òÉß¤¤¤¿¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯½éÀï¡Ê£²£°Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤È¤Î¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×Æ±ÌçÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡££²£°£±£¹Ç¯¤Î£Ç£±¸ø¼°Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌÁÍ§ÂÐ·è¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡½éÀï¤«¤éÅ·²¦»³¤À¡£¸½£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¥¸¥à»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤È·ãÆÍ¤¹¤ëÂëÌÚ¤Ï¡ÖÆâÆ£¤È¡ÊÄÔ¡ËÍÛÂÀ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£´·îÎ¾¹ñ¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£²¶¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î³«ËëÀï¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©¤à¤è¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡²áµî°ìÅÙ¤À¤±¼Â¸½¤·¤¿£µÇ¯Á°¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç¤ÏÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¸ß¤¤Ç¯¤Ï¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âà²½¤·¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ£µÇ¯Á°¤è¤ê¤âº£¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆâÆ£¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤³¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç²¶¤ÎÊý¤¬¿Ê²½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç´íµ¡´¶¤â¤¢¤ë¡£¿·ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£Ç£±¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤âº£Âç²ñ¤Ç°ìµ¤¤Ë¼ãÊÖ¤ê¤¬¿Ê¤ó¤À¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆâÆ£¤ÈÂëÌÚ¤¬ºÇÇ¯Ä¹À¤Âå¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç»þÂå¤ÎÅ¾´¹´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£À¤Âå¸òÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÍèÇ¯¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²¶¤¬¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡Àï¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤¿£µÇ¯¸å¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ÆâÆ£¤È¤ÎÀï¤¤¤òºÇ¸å¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡³«ËëÀï¤Î¥»¥ß¤Ç¤Ï¿·À¤ÂåÂÐ·è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÄÔ¤È£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖºÇÇ¯Ä¹£²¿Í¤Î¥á¥¤¥ó¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£ÍÛÂÀ¤âÃÝ²¼¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤º£¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¶¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¼¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£¿Í´ÖÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤è¤Í¡×¡£½ý¤Ä¤ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¤ÎÇ®¤¤²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£