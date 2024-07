Ado『残夢』が、週間11万1611PTを記録し、7月18日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」(7月22日付)で通算3作目の1位を獲得した。週間ポイントの内訳は、CD:10万981PT/デジタルアルバム:7457PT/ストリーミング:3173PT。本作は、同日付「週間アルバムランキング」で、初週10.1万枚を売り上げ初登場1位、「週間デジタルアルバムランキング」においても1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引しつつ、ダウンロードのポイントも積み上げ合算アルバムでも1位に。これで自身通算8度目【※1】の「オリコン週間音楽ランキング」【※2】3冠を達成した。

【※1】Adoは2022年8月22日付「オリコン週間音楽ランキング」での「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」の「合算シングルランキング」「デジタルシングル(単曲)ランキング」「ストリーミングランキング」1位、『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』の「合算アルバムランキング」「デジタルアルバムランキング」1位の5冠を含め、過去に7度3冠を達成している【※2】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング【合算アルバムランキングとは】合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照PT=ポイント。今年度は「2023年12月25日付」よりスタート「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年7月22日付:集計期間:2024年7月8日〜14日)>