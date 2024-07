ザク切りポテト＆ビーフブラックペッパークリームチーズやチーズロコモコも！マクドナルド「めっちゃハワイやん」バーガーズ

マクドナルドは、夏を盛り上げる毎年恒例のハワイキャンペーンを2024年も開催!

「めっちゃハワイやん」をキーワードに、新商品の「ザク切りポテト&ビーフブラックペッパークリームチーズ」が登場、夏だけの期間限定バーガーとして例年人気の「チーズロコモコ」と「ガーリックシュリンプ」、そして朝限定の「チーズロコモコマフィン」のソースがリニューアルしています。

マクドナルド「めっちゃハワイやん」バーガーズ

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2024年7月24日(水)〜9月上旬予定

2024年は「めっちゃハワイやん」をキーワードに、ハワイをイメージした商品全7種類が登場!

新商品の「ザク切りポテト&ビーフブラックペッパークリームチーズ」が登場することに加え、夏だけの期間限定バーガーとして例年人気の「チーズロコモコ」と「ガーリックシュリンプ」、そして朝限定の「チーズロコモコマフィン」のソースがリニューアル。

バーガーだけでなく、サイドメニューの新商品「シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味」、ドリンクの新商品「マックフィズ/マックフロート ブルーハワイ2024」と、思わず「めっ

ちゃハワイやん」と感じてしまうようなハワイアンなラインナップになっています。

「Number_i」(ナンバーアイ)が登場するCM動画

7月23日(火)から公開予定のTVCMでは、「Number_i」(ナンバーアイ)がマクドナルドのバーガーのCMに初登場!

平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが、ハワイアン商品とともに「めっちゃハワイやん」と夏を満喫する姿に注目!

30秒Verと15秒Ver、そしてサイドメニュー篇が公開されています。

チーズロコモコ

価格:単品 530円〜

ジューシーでつなぎの入っていない、厚みのある100%ビーフパティに、クリーミーでコクのあるチェダーチーズとたまごを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンドしたハンバーガー。

ビーフやチキンの旨みにスパイスをきかせ、よりフルーティーにリニューアルした特製ハワイアンバーベキューソースを合わせた、ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージしたハンバーガーです。

ジューシーな肉厚ビーフと、お店で一つずつ蒸し焼きしている国産たまごに、コクのあるチェダーチーズが絡む相性抜群のおいしさが楽しめます。

ガーリックシュリンプ

価格:単品 490円〜

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、サクサクとしたフライドガーリックの食感が楽しいピリ辛の特製ソースを合わせ、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンド。

ロースト感のあるえびの旨みとリニューアルしてさらにガーリック風味のザクザクした食感が楽しめるスパイシーなソースが、ハワイの名物料理「ガーリックシュリンプ」を思わせる、夏にぴったりのおいしさになっています。

ザク切りポテト&ビーフ ブラックペッパークリームチーズ

価格:単品 530円〜

厚みのある100%ビーフパティに、外はカリっと中はホクホクのざく切りポテトパティを重ね、粉チーズをトッピングした香ばしいオリジナルバンズでサンド。

10種類以上のスパイスをきかせフルーティーに仕上げた特製ハワイアンバーベキューソースと、ブラックペッパーがアクセントのなめらかなクリームチーズソースが相性抜群の、食べ応えのある一品です。

<朝マック>チーズロコモコマフィン

価格:単品 420円〜

チーズロコモコマフィンが2024年も登場!

お店で一つずつ蒸し焼きしている国産たまごとソーセージパティの組み合わせに、フルーティーな特製ハワイアンバーベキューソースとコクのあるチェダーチーズをあわせてイングリッシュマフィンではさんだ、ハワイの名物料理「ロコモコ」をイメージしたマフィン。

朝からハワイ気分を味わえる一品です。

シャカシャカポテト ハワイアンバーベキュー味

価格:ポテト単品+40円〜

世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットしたじゃがいもを、外はカリっと中はホクホクに仕上げたマックフライポテトに、「シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味」が登場。

常夏の島ハワイでのバーベキューをイメージした、香ばしいグリル風味とスパイスがやみつきになります。

マックフィズ ブルーハワイ2024

価格:270円〜

ハワイといえばブルーハワイ!

りんご果汁を使用したあと味すっきりのさわやかな味わいと、ハワイの海をイメージした鮮やかなブルーが見た目にも夏らしさを感じる炭酸ドリンクです。

※りんご果汁1%使用

マックフロート ブルーハワイ2024

価格:350円〜

「マックフィズブルーハワイ2024」になめらかでコクのあるソフトクリームをトッピング!

鮮やかなハワイの海と青空に浮かぶ雲のような夏らしい見た目を楽しめるデザートドリンクです。

※りんご果汁1%使用

ハワイ気分で楽しめる期間限定バーガー。

マクドナルド「めっちゃハワイやん」バーガーズの紹介でした。

