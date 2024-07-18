日本のフランス戦の先発11人が発表された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　大岩剛監督率いるU-23日本代表は現地７月17日、トゥーロンで行なわれる国際親善試合でオリンピック開催国のU-23フランス代表と対戦する。
 
　このパリ五輪前最後となる強化マッチに先立ち、スターティングイレブンが発表され、主将の藤田譲瑠チマや10番を背負う斉藤光毅らが名を連ねた。

　フランス戦の先発11人は以下のとおり。
【PHOTO】悲願のメダル獲得へ！パリ五輪に挑むU-23日本代表18名とバックアップメンバー４人を一挙紹介！
GK
１ 小久保玲央ブライアン

DF
２ 半田陸
４ 関根大輝
５ 木村誠二
15 高井幸大

MF
７ 山本理仁
８ 藤田譲瑠チマ
14 三戸舜介

FW
９ 藤尾翔太
10 斉藤光毅
17 平河悠

控えメンバー）
GK
12 野澤大志ブランドン

DF
３ 西尾隆矢
16 大畑歩夢

MF
６ 川粼颯太
13 荒木遼太郎

FW
11 細谷真大
18 佐藤恵允

　試合はこのあと日本時間で４時５分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 