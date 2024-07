【「ハヤテのごとく! 完全版」15巻】7月18日 発売価格:1,980円

小学館は、マンガ「ハヤテのごとく! 完全版」の15巻を7月18日に発売する。価格は1,980円。

本書は累計2,100万部を超えている「週刊少年サンデー」連載の執事コメディー「ハヤテのごとく!」に、多数の描き下ろしを追加した完全版。15巻から本編原稿の修正も加えられている。

描き下ろしカバー・表紙に加えて、描き下ろしオマケマンガが掲載されているほか、描き下ろし特典カードが2枚封入されている。なお特典カードは全27巻分を集めると、オリジナルカードゲーム「ハヤテのごとく!版大富豪」が遊べる仕様となっている。

また15巻をゲーマーズで購入すると、作者・畑健二郎氏のイラスト特典を先着で入手することができる。

クリアファイル

描き下ろしブロマイド

