【「古見さんは、コミュ症です。」34巻】7月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「古見さんは、コミュ症です。」の34巻を7月18日に発売する。価格は594円。

本作はTVアニメ化もされた「週刊少年サンデー」連載作品。沈黙の美少女・古見さんを主人公としたコミュ症コメディーとなっている。

34巻では3年目となる文化祭の模様が描かれており、自分の挙手で文化祭への参加を決めた古見さんのがんばりや、和貝くんと留美子ちゃんの関係性、主城ちゃんに芽生えつつあるこもれびちゃんへの新たな感情、扱いの難しい椎名さんの心の内などが見どころとなっている。

【「古見さんは、コミュ症です。」34巻あらすじ】

皆を引っ張るコミュ症美少女コメディー!

古見さんに 級長としての大仕事、

文化祭がやってきました。

河合さんのリーダーシップにやる気を

貰いながら、震えながら、

“責任を背負う”立場で頑張ります。

ほか、告白の返事が保留のままだった

和貝くんと留美子ちゃんのその後、

椎名さん 初の心中など

内も外も賑わってます。

背中で語る

コミュ症美少女コメディー、

第34巻。

