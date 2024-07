【「煩悩☆西遊記」9巻】7月18日 発売価格:759円

小学館は、マンガ「煩悩☆西遊記」の9巻を7月18日に発売する。価格は759円。

本作はクリスタルな洋介氏が「月刊サンデーGX」で連載している作品。美少女の孫悟空・猪八戒・沙悟浄をお供にした三蔵法師が、次々と襲い掛かるお色気ハプニングを乗り越え、天竺を目指していくというコメディ作品となっている。

9巻では通称“痴女の国”である「女人国」が目的地となり、玄奘の驚くべき過去が明らかになる一方、牛魔王の再登場によって恋の嵐が激しく吹き荒れる。

【「煩悩☆西遊記」9巻あらすじ】

真夏のビーチバレー対決!!

次の目的地は、通称“痴女の国”である「女人国」。

女性しかおらず、男を見たら子種を求めて迫ってくるというその国で、

玄奘の驚くべき過去が明らかに……!?

牛魔王も久々に登場で、恋の嵐はますます激しく吹き荒れる──!!

