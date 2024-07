【「負けヒロインが多すぎる!@comic」3巻】7月18日 発売価格:825円

小学館は、マンガ「負けヒロインが多すぎる!@comic」の3巻を7月18日に発売する。価格は825円。

本作は第15回小学館ライトノベル大賞《ガガガ賞》を受賞した雨森たきび氏のライトノベルを原作としたコミカライズ作品。7月13日深夜よりTVアニメの放送も始まっている。

【TVアニメ「負けヒロインが多すぎる!」メインPV】

主人公のぼっちモブ高校生・温水和彦は、クラスメイトの八奈見杏菜が幼馴染にフラレるところを目撃したことをきっかけに、負け感あふれる女子たちに絡まれるようになっていく。

3巻では久々に八奈見との昼食会に向かった温水が、「八奈見と自分があやしい」という噂を耳にしてしまい、2人の関係に変化が訪れる。

なお同日には、原作最新刊にあたる「負けヒロインが多すぎる!」7巻とショートショート短編集「負けヒロインが多すぎる! SSS」も発売される。

夏合宿での事件(告白イベント)を乗り越え、絆が深まった文芸部の面々。新学期、久々に八奈見との昼食会に向かった温水は、道中で「八奈見と自分があやしい」という噂を耳にしてしまい――

関係を精算しようとする温水と本音でぶつかる八奈見。二人の関係が、今、変わる!?はちゃめちゃ敗走系ラブコメ、絶好調!!笑いと癒やしと青春のきらめきを、あなたに。

