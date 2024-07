人間に次々と憑依して襲い来る悪鬼に、カン・ドンウォン演じるインチキ祈祷師が対峙する映画『憑依』が9月6日より公開。ポスターと予告編が解禁された。

霊が視えず嘘の除霊で稼いでいたインチキ祈祷師だが、悪鬼を祓える唯⼀の呪具を操るチョン博⼠。予告編は、霊に反応する“鳴らないはずの鈴”が少女の前で鳴り響き、チョン博士と“霊が視える”女性・ユギョンが少女に取り憑いた悪鬼を祓う壮絶な戦いを繰り広げるさまを切り取っている。悪鬼は人間を“器”にして次々と憑依するため、誰に憑依するかわからない予測不能の戦いを強いられることになる。

また、本作でチョン博士が使った呪具(小道具)が日本上陸。オカルトコレクター⽥中俊⾏⽒が所有する呪物コレクションを展⽰するイベント「祝祭の呪物展」(7⽉17⽇〜)にて、“霊に反応して鳴る鈴”、“霊を貫通することができる七星剣”、”悪霊を封印する護符(設経(ソルギョン))”が展示される。展示位置は物販コーナーを予定しており、イベントに入場しなくても見られるとのこと。でもせっかくなので、イベントも併せてどうぞ。詳細はイベント公式サイトなどでお確かめを。

「祝祭の呪物展 2024」

⽇程:2024年7⽉17⽇(⽔)〜8⽉3⽇(⼟)

場所︓東京タワー 3F TOWER GALLERY

『憑依』

2024年9月6日(金)新宿ピカデリーほか全国ロードショー

© 2023 CJ ENM Co., Ltd., FILMMAKERS R&K ALL RIGHTS RESERVED