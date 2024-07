【SCHiM - スキム -】7月18日 発売価格: パッケージ版 4,400円 ダウンロード版 2,750円

アクティブゲーミングメディアが運営する「PLAYISM」は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用アクション「SCHiM - スキム -」を7月18日に発売する。価格はパッケージ版が4,400円、ダウンロード版が2,750円。

「スキム」とは、オランダ語で「精霊のようなもの」や「目の端に見えるチラチラしたようなもの」などを意味する言葉。本作では、影から影へ、ぴょんぴょん跳ねる不思議な存在の「スキム」を移動させていく。

スキムが移動できるのは、ヒトやモノの影のある場所だけ。影は、太陽が照らす日中の時間帯だけでなく、実は夜にも家の窓や街灯の光などによってもできる。夕方には、太陽の位置が変化するため影の長さも変化し、移動できる範囲も広がる。また、走っている人や車など、動いているものの影を利用して遠くまで行くこともできる。視点を変えながら活路を探して、影から影へとタイミングよくジャンプしながら進んでいく。ステージごとに変わる美しい景色と心地よい音楽、そして日々の小さな物語をスキムと一緒に体験しよう。

