１９０７年：大韓帝国の李完用（イ・ワンヨン）内閣が第３次御前会議で高宗に退位迫る



１９６３年：民主党誕生



１９７３年：米国が韓国と北朝鮮の国連同時加盟支持を表明



１９８９年：女優カン・スヨンが第１６回モスクワ国際映画祭で主演女優賞を受賞



１９９５年：金大中（キム・デジュン）氏が政界復帰、新党旗揚げを宣言



１９９６年：サムスングループの李健熙（イ・ゴンヒ）会長が国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）委員に選任される



２００４年：連続殺人犯のユ・ヨンチョル容疑者逮捕



２００５年：分断から６０年、南北間に光通信網接続



２００６年：胚性幹細胞（ＥＳ細胞）研究の黄禹錫（ファン・ウソク）元ソウル大教授らの叙勲を剥奪

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