【パワフルプロ野球2024-2025】7月18日 発売価格: 通常版 8,470円 パワフルエディション(DL専売) 10,670円 CEROレーティング:A(全年齢対象)プレイ人数:1~4人

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用野球・育成「パワフルプロ野球2024-2025(以下、パワプロ2024)」を7月18日に発売する。価格は通常版が8,470円、ダウンロード専用のパワフルエディションが10,670円。

「パワプロ2024」は、「パワプロ」シリーズ30周年記念した作品。シリーズ史上最多400名超のレジェンドOB選手が搭載されており、南海・阪急・近鉄のオールドチームが収録されるだけでなく、12球団それぞれの歴代選手が集結した「歴代レジェンドチーム」も12チーム収録。さまざまなモードで使用することができる。

ゲームモードとして収録されている「LIVEシナリオ」や「栄冠ナイン」などがパワーアップ。また「サクセス」モードで支持された「プロ野球12球団」も現代風にリメイクして復活し、昔からの野球ファンや「パワプロ」ファンでも楽しめる要素が多数収録されている。

ゲーム概要

サクセスシナリオ“プロ野球12球団”が現代風にリメイク!

【「パワフルプロ野球2024-2025」プロモーションムービー】

「実況パワフルプロ野球2010」の「サクセス」モードに収録されていたシナリオ「プロ野球12球団」が、当時のシナリオをベースに、キャラクター・イベントなどを追加して完全リメイクで復活する。

定番モードの「ペナント」がパワーアップ! 阪急・南海・近鉄のオールドチームが使用可能に

「ペナント」モードがパワーアップ。歴代最多400名超のレジェンドOBを搭載し、時代の垣根を超えた12球団歴代レジェンドチームに加え、阪急ブレーブス・南海ホークス・大阪近鉄バファローズのオールドチームが使用可能になっている。

福本豊選手の能力値

今はなき阪急西宮球場と大阪スタヂアムがパワプロでよみがえる!プロ野球の歴史を感じながらペナントモードを楽しむことができます。

また2022年から始まった制度「現役ドラフト」や、先発投手が指名打者を兼務できる「大谷ルール」など最新のプロ野球シーンに合わせたアップデートも実施される。

大阪スタヂアム

一般社団法人日本野球機構承認



Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2024 SAMURAI JAPAN



日本プロ野球名球会公認



日本プロ野球OBクラブ公認



日本プロ野球外国人OB選手会公認



プロ野球フランチャイズ球場公認



ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。



データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。



提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行なう事を固く禁じます。



All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.



(C)Konami Digital Entertainment