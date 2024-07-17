¼ãÄÐÀé²Æ¡¡³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë?¶¦±é¥²¥¹¥È¤Î¹Í¤¨¤Ë»×¤ï¤º¡Ö²¿¤ò¤º¤Ã¤È¥Ø¥é¥Ø¥é¡Ä¥¯¥½¥®¥ã¥ë¤À¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê40¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤¤½÷¡õ²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤½÷Âç½¸¹çSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£·ÈÂÓ¤äºâÉÛ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Ð¥¹Ää¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼ãÄÐ¤¬»×¤ï¤º¡Ö²¿¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¤â¡Ö¤¼¡Á¤ó¤¼¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¼º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤ÈÊ¶¼º¤·¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼º¤¯¤Ê¤ëÁ°Äó¤ÇÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡ÖºâÉÛ¤â¸½¶â¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤«¤â¤¢¤Þ¤ê»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤À¤±»ý¤Ä¤È¤«¡×¤ÈºâÉÛ¤Ê¤É¤Ï»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ÈÂÓ¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤½¤³¤éÊÕ¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡£¸ø¼°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¸À¤¨¤ë¡£¡Èº£¡Ê·ÈÂÓ¡Ë¼º¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÃ¯¤«¤·¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª»Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿°ÂÀÆ¤Ë¼ãÄÐ¤Ï¡Ö²¿¤ò¤º¤Ã¤È¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Ø¥é¥Ø¥é¥Ø¥é¥Ø¥é¡£¥¯¥½¥®¥ã¥ë¤À¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤ÄÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¾Ð¤ï¤»¤¿¡£