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Ako Suzuki
"A lot of people are going, 'Joe, he doesn't play like Eddie.' I know that - but he can": Sammy Hagar on why Joe Satriani was the only man for his Eddie Van Halen job https://t.co/hUkuLePyPP— Classic Rock Magazine (@ClassicRockMag) July 15, 2024