サミー・ヘイガーは、ヴァン・ヘイレンの楽曲を中心にプレイするツアーを開催しようと決めたとき、ギタリストにジョー・サトリアーニを選出したのを「おそらく、俺が下した最も賢明な一手だ」と考えているそうだ。サトリアーニとはチキンフットで活動を共にしており、もともと懇意の仲だったが、エドワード・ヴァン・ヘイレンの代役に彼を選んだのには理由があるという。ヘイガーは『Classic Rock』誌にこう語っている。

