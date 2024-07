LTO¤ÈNAS¤ÎÍøÅÀ¤òÍ»¹ç¡ª¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¿QNAP¡Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×

ユニテックスは、ネットワーク接続ストレージ(NAS)ソリューションを展開するQNAPと、UNITEX USB-LTO DriveとQNAP NASをバンドルし、LTOストレージとネットワーク接続ストレージを組み合わせた新たなアーカイブ/バックアップソリューションを2024年7月16日より販売中です。

ユニテックス/QNAP「アーカイブ/バックアップソリューション」

UNITEX USB-LTO Drive + QNAP NASバンドルSKU

ストレージ機能・マルチメディア機能を兼ね備えたQNAP NASとデータの長期保存に最適なLTO(*1)保存メディアにUSB接続で簡便・安全に大容量データを保存できるUNITEX USB-LTO DriveとのバンドルSKUは、ネットワーク接続でのオンラインストレージとLTOによるオフラインストレージの両方の利便性を融合した新しいデータアーカイブ/バックアップソリューションです。

製造業界での開発データや図面のアーカイブ/バックアップ、映像業界でのコンテンツアーカイブ、医療業界での電子カルテやスキャン病理データの長期保存等に活用できます。

(*1) LTO【Linear Tape-Open】最新の磁気テープメディア。

大容量(1巻最大45TB)、低コスト、50年の耐久性、省エネ、高セキュリティの優位点を持つ大容量データ資産の長期保存に最適なメディア

【商品の特徴】

<簡便性>

・NASとUSB-LTO DriveはUSB接続で簡単につながります。

従来のSAS I/Fや拡張アダプタは必要としません。

・NASにHDD、OS、動作用仮想マシンOSがインストール済みですぐに使えます。

・NAS以外のノートPCなどの操作端末は不要です。

仮想マシンOSの画面をHDMI経由で出力し、NASのUSBポートにキーボード、マウスを接続して簡単に操作していただけます。

<安全性>

・LTOにデータを書き出して保存することで、オフライン環境でのエアギャップアーカイブ/バックアップによりサイバー攻撃・ランサムウェアから大事なデータ資産を守ることが可能です。

<利便性>

・USB接続と仮想環境設定により、オフィス内・製造現場・撮影現場等、様々な場所に省スペースで設置して使えます。

・低コストで50年の耐久性(*2)があるLTOは棚管理により無限大にデータを長期保存することが可能です。

NASからデータをLTOに書き出すことにより、NAS容量を常に最適化して、効率的なデータ保存管理運用が出来ます。

<アーカイブソフトウェア>

・仮想マシンOSで動作するアーカイブソフトウェア「UNITEX ArchiveLT」により、NASに接続されたLTOをより効率的に利用する事が可能となり、様々な機能を提供します。

・LTOへアーカイブしたファイルの情報はデータベースに登録され、オフライン検索を行うことが可能です。

LTOに保管されているファイル情報や、目的のファイルがどのLTOテープに保管されているかを容易に検索できます。

・処理結果は自動的に保存され、履歴管理画面にて確認することが可能です。

また、アーカイブしたデータは、各ファイルのハッシュ値が自動的にデータベースに登録されます。

リトリーブ時はハッシュ値を再計算し突合することにより、アーカイブデータに変更/改ざんが無い事を確認できます。

・スケジュール実行やフォルダ監視機能により、NASのデータを設定した条件により自動的にLTOへアーカイブし、元データを削除する事が可能です。

(*2) 出典元:JEITAテープストレージ専門委員会

【商品型番】

TV-h674-i5-32G-EX24T-LTO8

(QNAP NAS TV-h674-i5-32G-EX24T + UNITEX LT80H2 USB-Windows)

TV-h674-i5-32G-EX48T-LTO9

(QNAP NAS TV-h674-i5-32G-EX48T + UNITEX LT90H USB-Windows)

TV-h874-i5-32G-EX32T-LTO8

(QNAP NAS TV-h874-i5-32G-EX32T + UNITEX LT80H2 USB-Windows)

TV-h874-i5-32G-EX64T-LTO9

(QNAP NAS TV-h874-i5-32G-EX64T + UNITEX LT90H USB-Windows)

※QNAP NAS 6ベイ(3.5インチSATA 6Gb/s)・8ベイ(3.5インチSATA 6Gb/s)モデルとUNITEX USB-LTO8 Drive(LTO 1巻最大30TB容量、LTO8,7 Read/Write)・USB-LTO9 Drive(LTO 1巻最大45TB容量、LTO-9,8 Read/Write)の各バンドル組み合わせで購入できます。

※TV-h674-i5-32G-EX24T 及び TV-h674-i5-32G-EX48Tは、TVS-h674-i5-32GにあらかじめHDDを搭載した状態で出荷するCTOモデルとなります。

同様に、TV-h874-i5-32G-EX32T 及び TV-h874-i5-32G-EX64Tは、TVS-h874-i5-32GにあらかじめHDDを搭載した状態で出荷するCTOモデルとなります。

※オプション品:UNITEX ArchiveLT for Windows

【エンドースメント】

QNAP カントリーマネージャー Jack Yang氏

TVやネットニュースでランサムウェアが頻繁に取りざたされるようになり、多くの人がデータを安全に長期保存する方法や、ネットワークから切り離して安全に保存する方法に興味を持っています。

本ソリューションをお使いいただくことで、データを溜めるNASからLTOテープへ簡単にデータを書き出し、長期間安全に保存いただくことができるようになります。

従来LTOドライブを使用するためには、専用の拡張カードなどを必要とし、導入するための敷居が高かったのですが、USB接続のLTOドライブを採用することで、簡単に使用いただくことが可能になります。

UNITEX社は世界で唯一(※)のUSB接続のLTOドライブを提供する日本の会社となります。

そのようなユニークな技術を持つ会社と日本のマーケット向けのソリューションを展開できることを大変誇らしく思います。

手軽に導入できる長期間・オフライン保存のソリューションとして日本の皆様のデータワークフロー向上の一助になれればと願っています。

※2024年6月時点、UNITEX社調べ。

ユニテックス 代表取締役社長 小杉 恵美

近年、AI/VR/5G等の新しい技術が進化し、浸透していく中、データの増加はとどまるところを知りません。

この状況下で求められるのは、誰もが簡単に導入・活用できる利便性とデータをサイバー攻撃等から守れる安全性を兼ね備えた大容量データアーカイブ/バックアップシステムです。

大容量(1巻最大45TB)・低コスト・長期耐久性・省エネ・高セキュリティの優位性を持つLTOにUSB接続だけで簡便に大容量データを保存できるUNITEX USB接続LTOドライブと多彩なストレージ・マルチメディア機能を兼ね備えたQNAP NASによるオフラインとオンラインの利点を組み合わせた大容量データ長期保存システムはお客様に高い利便性・安全性という重要な付加価値を提供できると確信しています。

同社は今後もQNAP社とのパートナーシップを強化していきながら、お客様のデータアーカイブ/バックアップにより貢献するソリューションを展開していきます。

