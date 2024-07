¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¡ªBLUETTI ¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡õ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥µ¥Þ¡¼¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡×

世界中に顧客を持つポータブル電源ブランド、BLUETTIの超お得なサマーセールを開催中です。

BLUETTI 「Amazonプライムデー&公式サイトサマービッグセール」

世界中に顧客を持つポータブル電源ブランド、BLUETTIの超お得なサマーセールが開催中!

最大50%オフのセールに加え、新製品AC50Bなどが当たる「Enjoyアウトドアキャンペーン」も同時開催中です。

7月16日(火)〜17日(水)のビッグセールでは、最大50%オフと超お得な価格で商品を手に入れるチャンスです!

■注目のポータブル電源

キャンプやアウトドアの流行に加え、防災面でも注目されるポータブル電源。

異常気象や地震などの自然災害に備え、ポータブル電源を準備する家庭が増えています。

大規模停電は命の危険を伴います。

■セール会場はこちら

Amazon :

https://bit.ly/3VRUqSf

公式サイト:

https://www.bluetti.jp/pages/summer-sale

■対象商品の一部を紹介

※表示価格はすべて税込みです。

▼BLUETTI新作AC50B

期間限定価格:39,800円(定価:59,800円)

Amazon公式ストア(クーポンコード:BLUETTIAC50B):



公式サイトで購入(クーポンコード:PR800):

BLUETTI AC50B 小型ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ |448Wh、700W

新製品がセールに登場!6.7kgと軽量でコンパクトな設計なのに700Wの高出力。

45分で80%まで充電でき、多様な出力ポートで使い勝手も抜群。

電力リフト機能も付いて、まさに「ちょうどいい」ポータブル電源です。

▼BLUETTI AC70

期間限定価格 : 52,800円(定価:84,800円)

Amazon公式ストア :



公式サイトで購入:

BLUETTI AC70 小型ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ |768Wh、1000W

1000Wの安心出力!電力リフトモードで2000Wまでの電熱線搭載家電に対応可能。

ソーラーパネルとセットで、さらに便利にエコに使えます。

▼BLUETTI AC180

期間限定価格 : 79,800円(定価:148,000円)

Amazon公式ストア :



公式サイトで購入:

BLUETTI AC180 大容量ポータブル電源 | 防災推奨 |1152Wh、1800W

1800Wの頼れる出力。

急速充電や電力リフト機能も搭載で、災害時にも安心です。

ソーラーパネルがあれば、長期停電にも対応可能。

▼BLUETTI AC200L

期間限定価格 : 159,800円(定価:219,800円)

Amazon公式ストア :



公式サイトで購入:

BLUETTI AC200L大容量ポータブル電源 | 防災推奨・車中泊・キャンプ |2048Wh、2000W

2000Wの超高出力で、最大8192Whまでの拡張が可能。

電力リフトモードでは3000Wまでの電熱線搭載家電に対応可能、アウトドアでも快適に過ごすことができます。

▼BLUETTI AC300+B300

期間限定価格 : 199,800円(定価:399,800円)

Amazon公式ストア :



公式サイトで購入:

BLUETTI AC300+B300 家庭用バックアップ電源 | 防災推奨・非常用電源 |3072Wh、3000W

モジュール式で、容量のカスタマイズが可能。

出力は3000W、容量は最大12288Whまで拡張可能。

グッドデザイン賞受賞の洗練されたボディは、使いやすさだけではなく、優雅さをも感じさせます。

紹介したすべての機種で、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。

安全・安心で10年以上の長寿命を実現。

充放電サイクルは3000回以上と、長く使用できます。

