Âç¥ê¡¼¥°µå±ã¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×À¸½Ð±é¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´é¤Ë¡×
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê43¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä»á¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¡£Ç®Àï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÄ«8»þÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡µå¾ìÁ°¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾ºä»á¤Ï¡¢µå±ã¤Ç½é¤ÎËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´¿À¼¤âÌÀ¤é¤«¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡È¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡40ÅÙ¶á¤¤µ¤²¹¤ÎÃæ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤â¼èºà¡£ÅÐÈÄ¤ò¹µ¤¨¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤òÄ¾·â¡£º¸ÏÓ¤ÏÍõ¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉþ¤òÇã¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Îµå±ã¼èºà¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¡£¸½ÃÏ¤Î¡ÖÇ®¡×¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤¬¾å¼ê¡£³¹Á´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£