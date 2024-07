¸½Ìò°úÂà¤Î¥Á¥¢¥´¤¬¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Êµ¢´Ô¡ª¡Ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æº£²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÂÓÆ±¤Ø

バルセロナは17日、元スペイン代表MFチアゴ・アルカンタラ氏がコーチとしてプレシーズンに帯同することを発表した。2023−24シーズン限りで現役を引退した“ラ・マシア”出身のテクニシャンが、指導者としての第一歩を踏み出すべく古巣に帰還した。バルセロナは同氏について「今後数週間、ハンジ・フリックのスタッフの一員としてコーチのトレーニングを受ける予定」と発表。今夏のプレシーズン中は常に男子トップチームに帯同するとのことで、アメリカでのツアーにも同行するという。

Welcome to the Barça fam, Thiago! ❤️ pic.twitter.com/noOXH8dsig