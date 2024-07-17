¸½Ìò°úÂà¤Î¥Á¥¢¥´¤¬¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Êµ¢´Ô¡ª¡Ä¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æº£²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÂÓÆ±¤Ø

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Welcome to the Barça fam, Thiago! ❤️ pic.twitter.com/noOXH8dsig— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2024