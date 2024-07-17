iPhone¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤é¡Ö7»þ¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤¬¡Ä¡Ä¤¹¤°½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡©
iPhone¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö7:00¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖAll About¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¤Ð¤ó¤«¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¡Ö7:00¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¡Ê²óÅú¡Ë
iPhone¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²á½¼ÅÅ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½¼ÅÅ·¹¸þ¤ò³Ø½¬¤·¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î»þ´Ö¤ò¶ËÎÏ¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¡ÛiPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëNG¹Ô°Ù4Áª
iPhone¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤µ¤é¤Ë½¼ÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áiPhone¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤Î·¹¸þ¤ò³Ø½¬¡£iPhone¤ò80¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î½¼ÅÅ¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¼¡¤ËiPhone¤ò½¼ÅÅ´ï¤«¤é³°¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É100¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐiPhone¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤¿¾ì¹ç¡£80¡ó¤Þ¤Ç¤ÏÁÇÁá¤¯½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½¼ÅÅ¤òÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¯¾²¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç100¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
iPhone 14°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¢ª¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤È½¼ÅÅ¡×¤Î½ç¤ËÁªÂò¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£iPhone 15°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¡Ö¾å¸Â 80¡ó¡×¡Ö¤Ê¤·¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾å¸Â80¡ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬80¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½¼ÅÅ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ò³Ø½¬¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¤°Õ¤Î»þ¹ï¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤Ð¤ó¤«
·î´Ö50ËüPV¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¥Ö¥í¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¡£iPhone¡¦Mac¡¦Evernote¤Ê¤É¡¢IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶È¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
(Ê¸:¤Ð¤ó¤«)
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌÃÎ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖAll About¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¤Ð¤ó¤«¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¼ÁÌä¡Ë
¡Ö7:00¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°½¼ÅÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©
iPhone¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²á½¼ÅÅ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½¼ÅÅ·¹¸þ¤ò³Ø½¬¤·¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î»þ´Ö¤ò¶ËÎÏ¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°Ê²¼¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ²ò¡ÛiPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëNG¹Ô°Ù4Áª
¡Ö7:00¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÄÌÃÎ¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö7:00¤Þ¤Ç¤Ë½¼ÅÅ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢iPhone¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤µ¤é¤Ë½¼ÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áiPhone¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤Î·¹¸þ¤ò³Ø½¬¡£iPhone¤ò80¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î½¼ÅÅ¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢¼¡¤ËiPhone¤ò½¼ÅÅ´ï¤«¤é³°¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É100¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐiPhone¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤¿¾ì¹ç¡£80¡ó¤Þ¤Ç¤ÏÁÇÁá¤¯½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½¼ÅÅ¤òÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¯¾²¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç100¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡©¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ºÇÃ»¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÇÅ¬²½¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
iPhone 14°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¢ª¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤È½¼ÅÅ¡×¤Î½ç¤ËÁªÂò¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£iPhone 15°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¡Ö¾å¸Â 80¡ó¡×¡Ö¤Ê¤·¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾å¸Â80¡ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬80¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½¼ÅÅ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼½¼ÅÅ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ò³Ø½¬¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÀ©¸æ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¤°Õ¤Î»þ¹ï¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤Ð¤ó¤«
·î´Ö50ËüPV¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¥Ö¥í¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¡£iPhone¡¦Mac¡¦Evernote¤Ê¤É¡¢IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶È¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
(Ê¸:¤Ð¤ó¤«)