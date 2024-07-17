µþÅÔ¡¦²ìÌÐÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À£±£µºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Î®¤µ¤ì»àË´¡Ä¿å¿¼£±¡Á£²£í¡¢Í§¿Í£´¿Í¤ÈÀîÍ·¤ÓÃæ
¡¡£±£·Æü¸á¸å£´»þº¢¡¢µþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐÃæÅè²Ï¸¶Ä®¤Î²ìÌÐÀî¤Ç¡¢¡ÖÍ§¿Í¤¬Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤é¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÏÅÀ¤«¤éÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë²¼Î®¤Ç¡¢º¸µþ¶è¤Î¹â¹»£±Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£µ¡Ë¤òÈ¯¸«¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÅö»þ¡¢Í§¿Í£´¿Í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¨¤óÄé¤«¤é¿ô¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÃÏÅÀ¤ÎÀî¤Î¿å¿¼¤Ï£±¡Á£²¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ï·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï±Ã»³ÅÅÅ´Æó¸®Ãã²°±Ø¤«¤éÀ¾¤ËÌó£²¥¥í¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë½»Âð³¹¤äÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¡£