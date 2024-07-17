ËüÇîÁ°Çä¤ê·ô¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¡©ÍèÇ¯¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¡×ÏÈ³«Àß¤Ø¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö³¤³°¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏËüÇî¤âÍè¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»²²ÃÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§¤ï¤º¤«200¿Í¡¦¡¦¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤âËüÇî¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÏÈ¿·Àß
¡¡ËèÇ¯3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢»ÔÆâ¤ÎÌ¾½ê¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢ËüÇî¤Î³«Ëë¤ª¤è¤½50ÆüÁ°¤Î2·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊç½¸¤¬7·î23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤ç¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¢§µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö³¤³°¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏËüÇî¤âÍè¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È²óÅú¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢¿·¤¿¤Ê»²²ÃÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£16Æü¤Î²ñ¸«¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡¡ÊÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë
¡¡¡Ö³¤³°¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤¬µîÇ¯Áö¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËüÇî¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¡×
¡¡¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿2¤«·î¸å¤Ë¤âËüÇî¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡16Æü¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¹ç¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°²ó¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿³¤³°¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËüÇî¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÍè¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï79¡¥5¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¹ñÆâ¤«¤é¤Î±þÊç¸ÂÄê¡¦¡¦¡¦ËüÇîÁ°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇä¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÎÏÈ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢17Æü¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¬¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÉÄ¾Çä½ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤òºî¤ë°Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËüÇî¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï¡¢1400ËüËç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯7·î10Æü¸½ºß¤Ç322ËüËçÍ¾¤ê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤Î±¿±ÄÈñÍÑ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¶²¤ì¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡£
¡¡¡ÊÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë
¡¡¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¼ÂÌ³Ã´Åö¤Ç·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Îã¤¨¤ÐËÍ¤«¤éËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤È¤«¡¢¤Þ¤ºÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖËüÇî¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬ËüÇî¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¼«¼çÅª¤Ë´ë²è¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÁ°Çä¤ê·ôÈÎÇä¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©