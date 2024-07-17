ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£¸£±¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£¸£±¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:44¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.470¡Ê+0.052¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.181¡Ê+0.023¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.385¡Ê+0.013¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.442¡Ê+0.015¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.094¡Ê+0.045¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.373¡Ê+0.020¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.253¡Ê+0.004¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.034¡Ê+0.012¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:44¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 4.470¡Ê+0.052¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.181¡Ê+0.023¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.385¡Ê+0.013¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.442¡Ê+0.015¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.094¡Ê+0.045¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.373¡Ê+0.020¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.253¡Ê+0.004¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.034¡Ê+0.012¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª