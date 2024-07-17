»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤ÏÂ¾¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¡Ä¡ª °¦²Ú¤Î´ë¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿É×ÉØ¡Ú·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ËÉ×ÉØ¤Î´íµ¡!? Vol.39¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÎ´»Ê¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë»ö·ï¤¬¡£Î´»Ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦°¦²Ú¤ÏÎ´»Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¹çÎ®¡£ÍâÄ«Î´»Ê¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÍç¤Î°¦²Ú¤¬²£¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¤»¤¤¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤Î´»Ê¤Ï¡¢Í³°á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ°ì½ï¤Ëµ²±¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£°¦²Ú¤ò²È¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÂçµã¤¤·»Ï¤á¤¿°¦²Ú¤Ë°ú¤»ß¤á¤é¤ì°û¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í³°á¤Ï·ëº§Åö½é°¦²Ú¤ËÎ´»Ê¤¬¸µÈà¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢Î´»Ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Î´»Ê¤ËÌä¤¦¤È°¦²Ú¤Îµõ¸À¤À¤ÈÈ¯³Ð¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤éÄ¾ÀÜ°¦²Ú¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿Í³°á¤ÏÎ´»Ê¤òÏ¢¤ì½Ð¤·°¦²Ú¤Î²È¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢Î´»Ê¤¬Éã¿Æ¤Ê¤é¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Ï¤È¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÎ´»Ê¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë»ö·ï¤¬¡£Î´»Ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦°¦²Ú¤ÏÎ´»Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¹çÎ®¡£ÍâÄ«Î´»Ê¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ÈÍç¤Î°¦²Ú¤¬²£¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¤»¤¤¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤Î´»Ê¤Ï¡¢Í³°á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ°ì½ï¤Ëµ²±¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£°¦²Ú¤ò²È¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤ÆÂçµã¤¤·»Ï¤á¤¿°¦²Ú¤Ë°ú¤»ß¤á¤é¤ì°û¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í³°á¤Ï·ëº§Åö½é°¦²Ú¤ËÎ´»Ê¤¬¸µÈà¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢Î´»Ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Î´»Ê¤ËÌä¤¦¤È°¦²Ú¤Îµõ¸À¤À¤ÈÈ¯³Ð¡£ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤éÄ¾ÀÜ°¦²Ú¤ËÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿Í³°á¤ÏÎ´»Ê¤òÏ¢¤ì½Ð¤·°¦²Ú¤Î²È¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢Î´»Ê¤¬Éã¿Æ¤Ê¤é¡¢¤Ä¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¢£»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¡Ä!?
¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò°¦²Ú¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Î´»Ê¤òÉã¿Æ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤è¤¦¤È´ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é·×²è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤é¤Ð¡¢Í³°á¤Ë¡ÖÎ´»Ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦²Ú¤¬¤Ê¤¼ËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡© ¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼Î´»Ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡© ¤Þ¤À¤Þ¤À²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ò¤È¤Þ¤ºÎ´»Ê¤Îµ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í³°á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ëÎ´»Ê¡£Í³°á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
(¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã)