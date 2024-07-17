¡Ö²¶¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Ä¤¤¤ËµÁÉã¤¬µÁÊì¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡ª¡Ú¤¿¤«¤ê²°µÁÊì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¡ª Vol.39¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌ¡²è²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¤¦¤ß¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¶âÉÊ¤ò¤Í¤À¤ë¤¿¤«¤ê²°¤À¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ß²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤ëºÝ¤ÎÎ¹Èñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âµé¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤Í¤À¤ë¤Ê¤É¶âÁ¬Åª¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë½¾¤¦É×¤Ë¤âÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿É×¤¬¡Ö¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈµÁÊì¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµÁÊì¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·1Ç¯¸å¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈµÁÊì¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦É×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯µÁÊì¤Ë¤¿¤«¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëµÁ½ÇÊì¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÁÉã¤¬¡È¤¦¤ß¤ò°¼Ô°·¤¤¤¹¤ëµÁÊì¡É¤ò¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤¦¤ß¤¬¿¿¼Â¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢µÁÉã¤Ï¼Õºá¡£¼Â¤ÏÅê»ñº¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢µÁÊì¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÁÊì¤È¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿µÁÉã¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤¦¤ß¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¶âÉÊ¤ò¤Í¤À¤ë¤¿¤«¤ê²°¤À¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ß²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤ëºÝ¤ÎÎ¹Èñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âµé¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤Í¤À¤ë¤Ê¤É¶âÁ¬Åª¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë½¾¤¦É×¤Ë¤âÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿É×¤¬¡Ö¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈµÁÊì¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞµÁÊì¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
½Ð¤Þ¤·¤¿¡¢µã¤±¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëºîÀï!‼ ¤¤¤¤ºÐ¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Èµã¤¤ï¤á¤¯¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤¦¤ß¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëµÁÊì¤Ë¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
(¥¹¥º)