NEXZ¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÈºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡ØSPUR¡ÙÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªÆüËÜ½é¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤â·èÄê

■マットレスのうえでの撮影では、リラックスした様子で寝転び、思わず寝てしまいそうになるメンバーも!

NEXZが、7月23日発売の『SPUR』9月号増刊(集英社)で同誌初登場にして初カバーを飾る。

ビューティー特集では、ディオール ビューティーのメイクアップとディオールの最新ルックを身にまとい、美しくフレッシュな姿を披露した。

彼らにとってビューティーの撮影は今回初挑戦だったが、それを感じさせない堂々とした立ち振る舞いで、豊かな表現力を発揮した。

グループショットは、スタッフを和ませるほど和気あいあいとしたムードで進行。特にマットレスのうえでの撮影では、リラックスした様子で寝転び、思わず寝てしまいそうになるメンバーもいたという。

インタビューでは、メデビューに際しての想いはもちろん、普段の生活にまつわるプライベートトークや、MV撮影中に思わず泣いてしまったメンバーの話なども飛び出した。

輝く新星の“今” を切り取ったポートレート&インタビューをぜひチェックしよう。

また、女性向けファッション雑誌『ViVi』(講談社)が送る人気企画「【2024年上半期】ViVi国宝級イケメンランキング」のNEXT部門にYUがNEXZが日本デビュー前の段階にもかかわらずランクイン。“顔面国宝” YUの存在が明るみに出ることとなった。

そして、NEXZの日本初ショーケース『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』の模様がライブ・ビューイングされることが決定。

今回のショーケースは、メンバーの地元凱旋という特別な機会ということもあり、8月4日に福岡、18日の大阪、25日の東京公演の模様をそれぞれ全国各地の映画館で生中継で届ける。上映劇場など詳細は、ライブ・ビューイング・ジャパンのサイトで。

NEXZは、8月21日に日本1st EP『Ride the Vibe(Japanese Ver.) / Keep on Moving』をリリースし、“日本デビュー”を飾る。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737