ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¿·¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¡¡Ë´¤ÌÁÍ§¤é¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZodiac NEO¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¥®¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¹ðÇò¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÉÛÂÞ¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¥Ø¥Ã¥É¤ËEMG¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¼êÉÁ¤¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é´üÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¾¾ºê½ß»á¤¬¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤·ZODIACWORKS¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬1992Ç¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëËÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼Ò¤È¾¾ºê»á¤ò½é¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤È¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¡ÖTC-HOTEI¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëZODIACWORKS¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢2022Ç¯2·î¤Ë½ÐÄ¥Àè¤ÎÊ¡²¬¤Ç»àµî¤·¤¿¾¾ºê½ß¤µ¤ó¤È¡¢ÀèÆü»ö¶ÈÄä»ß¤ÈÇË»º¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾¾ºê»á¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£¤½¤·¤ÆÀèÆü¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Îµ»¤ÈÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¡ÈZodiac NEO¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾¾ºê¤µ¤ó¤Î»àµî¤ËÈ¼¤Ã¤Æ23Ç¯¤ËÊÄ¶È¤·¤¿ZODIACWORKS¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¡¦ÇÅÌÚÅØ»á¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¾·¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZodiac NEO¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÉü³è¡É¤µ¤»¤ë¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢5·î15¡Á16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COMPLEX¡ØÆüËÜ°ì¿´¡Ù¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÉÛÂÞ¤Î¿·¥·¥°¥Í¥Á¥å¥¢¥â¥Ç¥ë¡ÖZodiac NEO Eternal Legacy HOTEI Model¡×¤òº£Ç¯Åß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°50Ç¯¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¤Ç¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÉÛÂÞÆÒÂÙ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ËÍ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¥Ø¥Ã¥É¤ËEMG¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¼êÉÁ¤¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½é´üÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¾¾ºê½ß»á¤¬¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤·ZODIACWORKS¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬1992Ç¯¡£»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëËÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼Ò¤È¾¾ºê»á¤ò½é¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤È¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºê»á¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë·Ò¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Îµ»¤ÈÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¶¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É"Zodiac NEO"¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°50Ç¯¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¤Ç¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¡£
ÉÛÂÞÆÒÂÙ
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¥®¥¿¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¹ðÇò¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÉÛÂÞ¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖËÍ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¥Ø¥Ã¥É¤ËEMG¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¼êÉÁ¤¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¡ÖTC-HOTEI¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëZODIACWORKS¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢2022Ç¯2·î¤Ë½ÐÄ¥Àè¤ÎÊ¡²¬¤Ç»àµî¤·¤¿¾¾ºê½ß¤µ¤ó¤È¡¢ÀèÆü»ö¶ÈÄä»ß¤ÈÇË»º¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾¾ºê»á¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£¤½¤·¤ÆÀèÆü¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Îµ»¤ÈÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¡Ö¡ÈZodiac NEO¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾¾ºê¤µ¤ó¤Î»àµî¤ËÈ¼¤Ã¤Æ23Ç¯¤ËÊÄ¶È¤·¤¿ZODIACWORKS¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¡¦ÇÅÌÚÅØ»á¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¾·¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZodiac NEO¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÉü³è¡É¤µ¤»¤ë¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£µÇ°¤¹¤Ù¤1st¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢5·î15¡Á16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COMPLEX¡ØÆüËÜ°ì¿´¡Ù¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÉÛÂÞ¤Î¿·¥·¥°¥Í¥Á¥å¥¢¥â¥Ç¥ë¡ÖZodiac NEO Eternal Legacy HOTEI Model¡×¤òº£Ç¯Åß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÛÂÞ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°50Ç¯¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¤Ç¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÉÛÂÞÆÒÂÙ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ËÍ¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¥Ø¥Ã¥É¤ËEMG¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¼êÉÁ¤¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½é´üÉÛÂÞ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¾¾ºê½ß»á¤¬¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤éÆÈÎ©¤·ZODIACWORKS¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬1992Ç¯¡£»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëËÍ¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¼Ò¤È¾¾ºê»á¤ò½é¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤È¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ºê»á¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ö¤òÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¯»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë·Ò¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Îµ»¤ÈÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¶¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥®¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É"Zodiac NEO"¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°50Ç¯¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤â¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÉáÊ×Åª¤Ç¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¡£
ÉÛÂÞÆÒÂÙ