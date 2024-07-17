µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤âÉ¬»à¤Ë·ÑÅê¤·¤Æ¤Í¡Ä¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½3ºå¿À¡Ê2024Ç¯7·î17Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ºå¿À¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢¼ó°Ì¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¡¼¥×¤·¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬5²ó¤Ëº£µ¨15ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï4²ó1/3¤Ç84µå¤òÅê¤²3¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤ºÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï5²óÅÓÃæ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁ¥Ç÷¡¢Àô¡¢¥±¥é¡¼¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ÈÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬6²ó¤«¤é8²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Ç1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤òÄù¤áº£µ¨12¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤âÉ¬»à¤Ë·ÑÅê¤·¤Æ¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£µå°Ò¤¬Ìá¤ê°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ëÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸Î¾ã¤»¤º¤Ë¤Í¡¢¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í3»î¹ç¡£19Æü¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤ÇÃæÆü¤È¤Î3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àè¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¤Í¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£