·îÅçÎ°°á¡Ö¤¤¤Ä¤«±Ç²è¾Þ¤Ëµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×
ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¬¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëanan¤Î¥¤¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î·îÅçÎ°°á¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¡ª
2022Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£º£Ç¯¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£
¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê³Ú¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ä¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«±Ç²è¾Þ¤Ëµ±¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡£±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¥É¥¤è¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤â·îÅç¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡È¸µµ¤¡É¡£¤è¤¯Ãý¤ë¤·¡¢À¼¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥·¥¬¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÄ©Àï¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð±é¡£À®¸ù¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿
¡Ø¥é¥±¥ë¡Ù¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÏºÇ¹â¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¡£
»£±Æ¤Ç1¤«·îÂÚºß¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾®Æ¦Åç¤Ë¤Æ¡£
´³Ä¬»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥í¡¼¥É¤ÏÀä·Ê¤Ç¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤·¤Þ¡¦¤ë¤¤¡¡2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡ØSeventeen¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ØÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡Ù¤Ë¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎËåÌò¤Ç½Ð±é¡£
¢¨¡Øanan¡Ù2024Ç¯7·î17Æü¹æ¤è¤ê¡£¼Ì¿¿¡¦ÅÚº´ËãÍý»Ò¡¡Ê¸¡¦´ÖµÜÇ«»Ò
¡Êby ananÊÔ½¸Éô¡Ë