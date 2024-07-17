µÀ±àº×¤Î»³ËÈ½ä¹Ô¤Ç¡¢¼ÖÎØ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿·ÜËÈ=2024Ç¯7·î17Æü¸áÁ°10»þ16Ê¬¡¢µþÅÔ»Ô¡¢¿·°æµÁ¸²»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µþÅÔ¡¦µÀ±àº×¤Ï17Æü¡¢Á°º×¡Ê¤µ¤­¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤Î»³ËÈ¡Ê¤ä¤Þ¤Û¤³¡Ë½ä¹Ô¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¹ë²Ú¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿»³ËÈ¤òÌó14Ëü¿Í¡ÊÉÜ·ÙÈ¯É½¡Ë¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢23´ð¤Î»³ËÈ¤Î¤¦¤Á·Ü¡Ê¤Ë¤ï¤È¤ê¡ËËÈ¤Î¼ÖÎØ¤Î°ìÉô¤¬»Í¾òÄÌ¤Ç³ä¤ì¡¢Ä®Æâ¤Ë°ú¤­ÊÖ¤¹°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

²Ï¸¶Ä®¸æÃÓ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÄÔ²ó¤·¤ò¤¹¤ëÊü²¼ËÈ=2024Ç¯7·î17Æü¸á¸å0»þ23Ê¬¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢¿·°æµÁ¸²»£±Æ

¡¡¸áÁ°9»þ¡¢ÀèÆ¬¤ÎÄ¹Åá¡Ê¤Ê¤®¤Ê¤¿¡ËËÈ¤¬»Í¾ò±¨´Ý¤ò½ÐÈ¯¡£»Í¾òóÏ²°¡Ê¤Õ¤ä¡ËÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤áÆìÀÚ¤ê¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÕ»ù¤òÌ³¤á¤¿»ÔÎ©Íì±û¾®6Ç¯¤ÎÀ¾Àî²í´ð¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤¬ÂÀÅá¤ò¤µ¤ä¤«¤éÈ´¤¤¤Æº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤¿¸å¡¢¤·¤áÆì¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡Ä¹ÅáËÈ¤ËÂ³¤¯¡Ö»³°ìÈÖ¡×¤ÏÌýÅ·¿À»³¡£»Í¾òºæÄ®¤Ç¡¢½ä¹Ô½ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¤¯¤¸²þ¤á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÅáËÈ¤äÈ¡Ã«¡Ê¤«¤ó¤³¡ËËÈ¤¬¼ÖÎØ¤Î²¼¤ËÀÄÃÝ¤òÉß¤¤¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¡ÖÄÔ²ó¤·¡×¤¬¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¤ï¤¤¤¿¡£