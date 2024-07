◆「らんま1/2」キャスト解禁

【モデルプレス=2024/07/17】アニメ「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)の新作アニメ大発表会が17日に開催され、山口勝平、林原めぐみ、日高のり子(※「高」は正式には「はしごだか」)、ano、宇田鋼之介監督が登壇。新情報が公開された。17日、アニメ公式X(@ranma_pr)でライブ配信された「大発表会」にて、完全新作的アニメ化の続報が次々と解禁。完全新作的アニメ「らんま1/2」は、2024年10月5日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート、日本テレビ系にて順次全国放送される。また、放送直後よりNetflixにて独占配信が決定した。

◆高橋留美子氏「らんま1/2」

◆キャスト一覧

◆山口勝平(早乙女乱馬役)キャストコメント

◆林原めぐみ(らんま役)キャストコメント

◆日高のり子(天道あかね役)キャストコメント

◆anoアーティストコメント

あわせて、キービジュアル、第1弾PVも公開。今回公開となったキービジュアルでは、完全新作的アニメ「らんま1/2」の登場キャラクターが集合。第1弾PVでは、完全新作的アニメの映像が初公開となっているほか、キャラクターボイスも初解禁となった。それぞれ、アニメ本編の公開がますます待ち遠しくなる内容に仕上がっている。本作の制作はMAPPAが担当。また、「ONE PIECE」「DAYS」の宇田鋼之介が監督を、「ダンジョン飯」「うちタマ?! 〜うちのタマ知りませんか?〜」のうえのきみこがシリーズ構成を、「クラゲの食堂」「パンチライン」の谷口宏美がキャラクターデザインを務めます。今回の解禁でメインスタッフの一覧も公開された。さらに、キャラクターの声を務める、10人のキャスト情報が発表。山口(早乙女乱馬役)、林原(らんま役)、日高(天道あかね役)からはキャストコメントも到着。山口は「またこのメンバーで『らんま1/2』を演れるなんて!待っててくれたファンの皆さま、 そしてチャンスをくれたスタッフの皆さま 本当にありがとう」と感謝を伝えた。そして、早乙女乱馬、らんま、天道あかねのキャラクター情報も解禁となり、キャラクタービジュアルやプロフィールが明らかに。また、オープニングテーマを歌うアーティストがanoに決定。アーティストコメントも到着し「たくさんの方々に愛されている作品のオープニングテーマを担当させて頂き光栄です」と伝えた。ライブ配信していた「大発表会」には、山口、林原、日高、ano、宇田鋼之介監督、さらに身長およそ2mの早乙女玄馬(パンダ)も登場。作品の様々な情報やトークをお届けし、およそ30万人が視聴するなど、放送・配信への期待が非常に高まっている。「うる星やつら」「めぞん一刻」「犬夜叉」「境界のRINNE」「MAO」などの代表作をもつ、高橋留美子先生による漫画「らんま1/2」が完全新作的アニメ化。高橋先生は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」にて『コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。本作「らんま1/2」は「週刊少年サンデー」1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお人気を誇る名作。物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子、乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまう。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーとなっている。(modelpress編集部)早乙女乱馬:山口勝平らんま:林原めぐみ天道あかね:日郄のり子天道なびき:高山みなみ天道かすみ:井上喜久子天道早雲:大塚明夫早乙女玄馬:チョー響 良牙:山寺宏一シャンプー:佐久間レイナレーション:緒方賢一わーーーっ!こりゃもう一体、何のご褒美なんだろ!?またこのメンバーで「らんま1/2」を演れるなんて!待っててくれたファンの皆さま、 そしてチャンスをくれたスタッフの皆さま 本当にありがとう!!喜びと感謝の気持ちを早く伝えたかったのですが、 やっと報告できますー!!「らんま」は僕のルーツ! 乱馬を演じる一瞬一瞬を大切にして、 声優人生、『乱馬に始まり乱馬で終わる!』 くらいの覚悟で演らせていただきます!!かつて35年前。キャストが発表された頃、まだ新人だった私に「誰だおまえは!」とか「すぐ降りろ!」とか文句言ってきたファンレター。放送3か月くらいで「ぴったりです」とか「面白いです」とか、謝罪の手紙も沢山届きました。さあ時代はSNS。文句も賛否も飛び交う事でしょう(笑)「かかって来いってんだ。全部ぶちのめしてやっからよ!」と脳内で赤いおさげが申しております。「落ちつけらんま…。」スタジオ!やばいくらい楽しいよ。もう一度「らんま1/2」にあかねちゃんとして参加できるだなんて!私にとって声優活動40周年を迎える節目の年に、このようなお知らせができることが嬉しくてたまりません。完全新作として第1話から制作するということで、家族のようなチームワークのキャスト陣と共に、原作の魅力を余すことなく表現できるよう頑張ります。これまで「らんま1/2」を愛してくださった方も、今回初めてご覧になる方も、どうぞご期待ください!Q1. 本作の印象は?ano:出てくるキャラクターがみんな個性的で、らんまとあかねのやりとりが素直じゃなくてすごくかわいいなと思いました。水をかぶったらパンダになっちゃったりするのも羨ましいです。Q2. オープニングテーマを担当することへの意気込みをお願いします!ano:たくさんの方々に愛されている作品のオープニングテーマを担当させて頂き光栄です。「らんま1/2」の世界観に沿った楽曲を制作しておりますので楽しみにしててください。【Not Sponsored 記事】