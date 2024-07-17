¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ò½ä¤ê¡¢´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ç°æ¸Í¿å¤Ê¤É¤Î¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¸ø¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËJRÅì³¤Â¦¤¬¡Ö¸¶°øÄ´ºº¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤¬17Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Åö¼Ò¤Î¹©»ö¤¬¸¶°ø¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ç¤Ï2024Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢¤¿¤áÃÓ¤Ê¤É¤Ç¹©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢JRÅì³¤¤Ï5·î¤«¤é¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡´ôÉì¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¿å°Ì¤ÎÄã²¼¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¸©¤ä¿ðÏ²»Ô¤È¤Î²ñµÄ¤ÇJRÅì³¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿Âç¤ÊÈñÍÑ¤È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°øÄ´ºº¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹©»ö¤ò»ß¤á¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿å°ÌÄã²¼¤¬¼ý¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡JRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤Ï17Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

JRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¡§
¡ÖÅö¼Ò¤Î¹©»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¹©»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ê¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ã°±©¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´Ä¶­ÊÝÁ´¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç·¡ºï¹©»ö¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£