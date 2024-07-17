ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝµö¤µ¤º¹¥Åê¡¡¡Ö1¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×Ä¹ÌîÆüÂç¡¦ÃæÅçÅê¼ê
¡¡¡Ê17Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ä¹ÌîÂç²ñ4²óÀï¡¡Ä¹ÌîÆüÂç7¡½0¾åÅÄÀ÷Ã«µÖ¡Ë
ÎÏÅê¤¹¤ëÄ¹ÌîÆüÂç¤ÎÃæÅçÎ¶Ç·²ðÅê¼ê=2024Ç¯7·î17Æü¡¢Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¹âÌÚÊ¸»Ò»£±Æ
¡¡Ä¹ÌîÆüÂç¤ÎÀèÈ¯¡¦ÃæÅçÎ¶Ç·²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¤ËÍÞ¤¨¡¢9Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ë°ìÅÙ¤À¤±Áö¼ÔÆóÎÝ¤Î¾õ¶·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢130¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¸åÂ³¤Î2ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¡£¡ÖÊÑ²½µå¤Ç»°¿¶¤¬¼è¤ì¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â°ìµåÌÜ¤Ç¤É¤ó¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤¤¤±¤¿¡×
¡¡3²óÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£¡ÖÆþ¤ê¡¢½éµå¡¢½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡£1¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢°ìÅÙ¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾¶¶¾Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¤Ç÷¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºò½©¤Î¸©Âç²ñ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤ÏºÆµ¯¤òÀÀ¤¤¡¢Åß¾ì¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ½Å¤ò5¥¥íÁý¤ä¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ò¤¼¤ó¤ÖÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¡¢Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¹âÌÚÊ¸»Ò¡Ë